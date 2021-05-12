港股兩萬八關上落 科網股反彈 滙豐及友邦捱沽

港股早段反彈過百點後一度倒跌數十點，恒生指數在200餘點波幅上落，暫於兩萬八關徘徊。國企指數升百點，科技指數漲160點或2.1%，繼續跑贏大市，主板成交近500億港元。

四大科網股反彈支撐大市，美團飆4.1%；阿里巴巴升3.8%；騰訊升2.2%；小米集團升1%。

其他科技股個別發展，嗶哩嗶哩獲大行唱好，股價彈6.5%。京東集團及快手升4.3%及3.7%。微盟集團連跌8日後反彈10%，是表現最佳科指成分股；金山軟件升6.6%。

硬件股有沽壓，ASM太平洋被剔出MSCI香港指數，股價曾跌5.7%，低見102.9元，回補4月21日遺留的上升裂口。華虹半導體及中芯國際跌3.1%及0.9%。

滙豐控股及友邦保險再大金融股拖低大市，股價跌1.3%及1.5%。地產股亦受壓，新世界發展跌1.7%；領展及九龍倉置業跌1.5%；恒基地產、新鴻基地產及長實都跌逾1%。

【09:20】港股回穩 阿里巴巴彈逾3% 滙豐及友邦偏軟

港股經過昨日(11日)急跌後回穩，恒生指數開市升60點，報28,073點；國企指數高開64點，報10,495點；科技指數升105點，報7,755點。

大型科網股普遍反彈，阿里巴巴開市升3.5%；小米集團升3.4%；京東集團升2.4%。昨日穿底的快手及嗶哩嗶哩升3.9%及4%。連跌10日的美團反彈0.8%；騰訊無起跌。

金融股力弱，滙豐控股及友邦保險續跌0.3%；建設銀行跌0.9%。香港交易所升0.2%；中國平安靠穩。