滬深股市皆跌　比亞迪升1%

內地股市報跌，滬綜指低開12點或0.35%，報3,429點；深成指低開44點或0.32%，至13,922點；創業板指數低開8點或0.28%，至2,913點。

板塊方面，飛機製造及有色金屬股同跌0.6%，金融、地產及煤炭股跌0.4%至0.5%，傳媒娛樂股靠穩。

國際指數公司MSCI明晟公布全球標準指數成分股半年度檢討結果，首次將中國科創板股票納入MSCI旗艦指數系列，將康希諾-U、杭可科技、中國通號、瀾起科技及睿創微納5隻科創板股份，新納入MSCI中國A股指數，將自本月27日收市後生效。上述股份各跌0.2%、跌0.7%、升0.1%、升0.5%及升0.97%。

個股方面，上海醫藥跌逾3%，其擬定增集資不逾143.8億元，引入雲南白藥作為戰投。雲南白藥升1%。

比亞迪升1.1%。公司擬將控股子公司比亞迪半導體分拆至深交所創業板上市。

源達認為，目前市場還是以資金輪動為主，資金反覆在順周期品種及機構抱團之間轉化。對於一些近期升幅較小具備補漲潛力的順周期品種可適當予以關注，但一定要注意以短線思維對待，且倉位要輕。