香港美國商會調查：42%會員考慮或計劃離港

外電引述香港美國商會(AmCham)調查發現，42%受訪會員正考慮或計劃離開香港，其中主要原因為對《港區國安法》感到不安。

商會於本月5至9日進行訪問，收到了325個會員的回應，相當該會24%會員。調查顯示，上述42%期望離港的人士當中，有62%表明《港區國安法》令人不舒服，約36%人擔心有關法例影響子女的教育。

而上述計劃離港會員中，有約3%有意馬上離港，10%表示要在夏季結束之前進行，15%希望在年底搬遷，48%希望在3到5年內離開。

調查又指出，42%人對香港未來競爭力感悲觀，近5成人認為抗疫措施令他們難以出行和探訪家人，近24%表示香港價格昂貴。

至於打算留港的人中，約77%讚揚香港生活質量良好，55%認為香港有卓越的商業環境，而48%的人喜歡其接近內地市場。

有美國商會受訪成員表示，國安法紅線模糊不清，似乎可隨意改變，害怕因說話或文字而導致被捕，另有人認為美國現時較香港安全得多。美國商會會長早泰娜(Tara Joseph)建議，政府應留意居港外籍人士的情緒感受，並深入了解他們擔憂、緩解他們的主要關注，以防止香港失去與其他商業中心競爭的能力。