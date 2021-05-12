人民幣強勢迭創3年來新高　可見6算嗎？

隨着美匯指數跌至90附近，人民幣匯率明顯轉強，在岸人民幣(CNY)兌美元匯率昨日(11日)一度創下2018年6月以來最高值6.4103，乃3年以來新高。估計企業加大購匯力度，以鎖定未來對外付款的較低購匯成本，乃進一步推動人民幣升勢的原因之一。

4月以來，人民幣漲勢明顯強於美元。目前人民幣匯率已突破年內新高6.4203，但美匯指數尚未跌至年內低點89.68，兩者強弱互見。

人民幣之所以再現強勢，首先受惠於中國經濟基本面持續向好，首季GDP增長18.3%，經常帳戶順差額達到751億美元。其次是美國聯儲局延續量寬貨幣政策，令美元跌勢重現，推動人民幣匯率相對走強。此外，美國4月非農就業數據遠遜預期，美滙指數跌勢加快，短期人民幣有機會上試6.4關鍵阻力位。

美匯指數最新報90.338，升0.214或0.24%；在岸人民幣報6.4365，升0.0073或0.1135%。

由於中國經濟形勢及貨幣政策保持穩定，且人民幣債息相對美國債息吸引，基本因素加上息差因素，料將支持人民幣匯率保持反覆偏強，年內一旦升穿6.4關鍵位置，有機會反覆向6至6.2區間推進。

風險因素是美國通脹超預期，聯儲局提早在今年內加息，但此舉可能性暫看不大，尤其是美國最新的經濟數據顯示，復甦步伐與預期有差距，可見聯儲局暫沒有加息的條件，且疫後美國經濟復甦步伐不無變數。整體上，做人民幣定存，坐收2厘以上利息，兼享升值，仍然是值得考慮的投資之選。