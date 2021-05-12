世銀：非正規部門恐阻礙發展中經濟體疫後復甦

世界銀行集團最新研究發現，新興市場及發展中經濟體有很大比例的工人和企業在政府視線之外工作，政府如不採取全面的政策解決非正規部門的弊病，可能阻礙這些經濟體的復甦。

研究指出，在新興市場及發展中經濟體，非正規部門佔就業總人數的70%以上，佔國內生產總值(GDP)將近1/3。由於規模龐大，這些國家在危機中動員提振經濟所需財政資源、實行有效宏觀經濟政策和為長期發展建立人力資本的能力相形見絀。

在非正規性較普遍的經濟體，政府用於抗擊深度衰退和支持疫後復甦的資源比其他經濟體更為有限。在非正規性超過平均水平的新興市場及發展中經濟體，政府收入總計約為GDP的20%，比其他此類經濟體低5至12個百分點。政府支出也偏低，低了GDP的10個百分點。同樣，央行支持經濟的能力受到與廣泛非正規性有關的金融系統發展不足的制約。

研究又發現，高度的非正規性削弱了延緩新冠肺炎疫情和促進經濟增長的政策努力。獲得社會安全網救助的機會有限，意味着許多非正規部門的參與者既沒有能力承受居家的代價，也無法遵守保持社交

距離的要求。在新興市場及發展中經濟體，非正規企業佔服務業企業的72%。同時，非正規性程度高通常亦意味着發展結果較差，非正規部門規模較大的國家人均收入較低，貧困率較高，收入不均現象嚴重，金融市場不發達，投資疲弱，距離實現可持續發展目標更加遙遠。

研究顯示，新興市場及發展中經濟體的非正規性問題是能夠解決的。過去30年，很多新興市場及發展中經濟體的政府實施了政策改革，提高了參與正規部門的福利，或者降低了正規部門經濟活動的成本。這些改革包括稅收改革、擴大金融服務渠道的改革和強化治理。