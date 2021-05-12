全球主權財富基金去年直接投資規模倍增至5140億美元

外電引述最新報告顯示，主權財富基金的直接投資在2020年幾近倍增，達到659億美元(約5,140.2億港元)，其中很大一部分投資於本土內，因這些基金試圖緩解疫情危機給本土經濟造成的打擊。

主權財富基金國際論壇(IFSWF)報告顯示，基於公開披露的直接投資資訊，儲蓄基金的投資首次少於主權發展基金和混合基金。儲蓄基金通常是通過投資市場來提供長期財務回報，而發展基金更專注於幫助發展本國經濟，混合基金則有多項任務。

報告指出，包括主權財富基金在內的機構投資者在疫情爆發前擁有大量資金，因此他們準備好支持本國經濟，或在去年3月國際市場大跌時趁機買入。報告稱，主權基金在去年進行486億美元的直接股權投資，是前年規模的逾兩倍，其中91億美元投資於房地產，82億美元投資於基礎設施。

報告又發現，去年主權基金將總資本的22%用於在國內市場進行直接投資，相信是疫情的結果。反觀過去五年的平均水準僅為約13%。

去年疫情爆發後，許多主權基金被要求支持國內企業，包括土耳其主權財富基金向三家國有銀行注資210億里拉，新加坡淡馬錫控股支援勝科海事15億美元的配股。