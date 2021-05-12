【高盛推介】友邦失守百元關口後　獲資金低位吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：友邦保險周二(11日)失守100港元關口，收市跌約3.1%，周三(12日)早段繼續下跌，低開約0.4%後跌幅擴大，低見96.85港元。

市場預期友邦今年首季新業務價值介乎9.672億至10.26億美元，按年升15至22%。並見券商普遍給予「買入」等看好評級，目標價最高130元。

觀察個股輪證資金流向，可見周二好倉獲資金趁低轉向吸納，當中認購證錄得約380萬元資金流入。牛證則錄得約310萬元資金流入，並集中在96元以上收回價的貼牛。而周二流入熊證的資金則集中在106元以下收回價的貼熊。

友邦購證28938，行使價105.1元，2021年10月25日到期，實際槓桿8.5倍，貼價、高槓桿。

友邦購證24510，行使價111.48元，2021年12月23日到期，實際槓桿7.4倍，長期、低面值、低街貨。

友邦牛證65043，收回價93元，行使價92.4元，換股比率100，槓桿比率18.2倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

友邦牛證57197，收回價90.88元，行使價89.88元，換股比率100，槓桿比率13.3倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

友邦沽證24016，行使價93.83元，2021年12月23日到期，實際槓桿4.8倍，貼價、長期、低街貨。

友邦熊證68359，收回價110元，行使價111元，換股比率100，槓桿比率6.8倍，近12.5元收回距離熊證。

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