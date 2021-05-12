【瑞通推介】美團反彈　好倉食胡

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場憂慮美國通脹升溫，道指隔晚收報34,269點，跌473點或1.4%。

恒指周二(11日)一度下瀉超過680點，低見27,910點，收報28,013點，跌581點或2.1%。周三(12日)早段靠穩，守28,000點。恒指好倉(牛證及認購權證)周二淨流入近1.5億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1.9億元，反映投資者預期港股急挫過後將見技術反彈。周二恒指牛證街貨重貨區為收回價27,400至27,499點，而熊證街貨重貨區為收回價29,800至29,899點。

美團被上海消保委約談，加上涉壟斷早前遭市監總局立案調查，被券商視為持續不確定因素而唱淡。此外，據報美團近期調整配送抽佣規則，美團股價周二曾低見240元，重返去年9月水平，收跌5.3%於249元，連跌第10個交易日，累挫逾兩成，14日RSI進入超賣水平。周三早段回升逾4%，曾升穿260元水平。北水周一(10日)大手沽出美團後，周二反手錄逾10億元淨買入。輪證資金流方面，超過3,200萬元淨流入其好倉，過去5日好倉淨流入近9,100萬元，淡倉周二則有逾400萬元淨流出。

阿里巴巴周四(13日)公布截至3月底止全年度業績，券商預測以非通用會計準則(non-GAAP)計算，阿里或按年多賺兩成至58%。另外，阿里早前被監管總局罰款逾182億元人民幣，預計上季度入帳。阿里周二跟隨科技板塊回吐，盤中低見207元，輕微跌破去年尾低位，收跌3.5%於207.6元。周三早段反彈逾4%，升穿217元。周二分別有逾1,300萬和逾460萬元淨流入其好倉和淡倉。

吉利汽車上月汽車總銷量按年減少約5%，差過內地汽車市場整體銷量。另乘聯會公布，內地上月新能源乘用車銷量按月跌12%。吉汽周二曾挫逾8%，低見17.6元，創逾半年新低，收跌6.4%於17.98元，連跌4日，累計跌1成，14日RSI跌至超賣區。周三早段反彈2%，高位升抵18.5元。周二有逾60萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有逾10萬元淨流入。

將於周四公布業績的中芯國際，周二錄4億元北水淨沽出，是淨沽出最多港股。股份周二一度跌至22.7元的4個月低位，收跌4.4%於23元。周三早段於23元水平好淡爭持。周二分別有逾420萬和逾20萬元淨流入其輪證好倉和淡倉。

近日累積較大升幅的資源股周二集體受壓，江西銅業收跌7.7%，險守21元。因應商品期貨價格近日急漲，內地期貨交易所調整部分期貨產品的保證金和交易手續費，以管控風險。江銅周三早段曾再跌2%，考驗20元關口支持。其好倉周二錄逾700萬元淨流入。

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