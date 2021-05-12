【高盛推介】比亞迪分拆子公司上市 留意貼價購證
2021年05月12日 11:43
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高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份公布，公司擬將控股子公司比亞迪半導體分拆至深交所創業板上市，並表示是次分拆完成後，公司的股權結構不會發生變化，及將維持對比亞迪半導體的控制權。此外，比亞迪亦公布最新數據，上月份汽車產量共計45,511輛，按年增加44.8%。當中新能源汽車產量達27,115輛，按年增加111%。
比亞迪周二(11日)跌約2.9%，周三(12日)早段受分拆消息利好急漲，高開約0.1%後隨即升幅擴大，高見152.8港元。
觀察個股輪證資金流向，可見近日資金傾向部署認購證，周一(10日)及周二共錄得約410萬元資金流入。牛熊證方面，則見牛證於早前獲資金持續吸納後，周二獲資金轉向沽出。而周二流入熊證的資金則集中在162元以下收回價的貼熊。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意年期約4個月的低街貨比亞迪購證(25454)。高槓桿選擇可留意年期約4個月的低街貨比亞迪購證(24237)。牛證方面的近牛選擇可留意比亞迪牛證(57775)。遠牛選擇可留意低街貨的比亞迪牛證(59682)。
比亞迪購證25454，行使價175.98元，2021年9月23日到期，實際槓桿5.3倍，貼價、低街貨。
比亞迪購證24237，行使價191.2元，2021年9月23日到期，實際槓桿5.8倍，高槓桿、低街貨。
比亞迪牛證57775，收回價130元，行使價126元，換股比率500，槓桿比率6.6倍，高槓桿近牛。
比亞迪牛證59682，收回價110元，行使價106元，換股比率500，槓桿比率3.3倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
比亞迪沽證20218，行使價149.9元，2021年9月21日到期，實際槓桿3.5倍，貼價、中期、低街貨。
比亞迪熊證54132，收回價200元，行使價204元，換股比率500，槓桿比率2.6倍，近50元收回距離熊證。
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