美銀警告：美股脆弱性風險達歷史新高　市場過度依賴聯儲局

投資銀行--美銀近日表示，市場過度依賴美國聯儲局，期盼美國政府的貨幣寬鬆持續寬鬆並推高大市，凸顯股市脆弱性風險正處於歷史高點。

外電引述美銀全球研究報告顯示，去年標普500指數自疫情低點飆升近90%，正是美股至今第二快的升幅。去年3月新冠肺炎爆發引發拋售後，經濟迅速低迷促使聯儲局推出超大規模的貨幣刺激政策，激勵股市回穩，迄今股市大升，但也使市場變得更為脆弱。

隨着疫苗大範圍接種，美國經濟出現強勁復甦，使市場開始擔憂通脹升溫恐懼，驅使聯儲局逐步減少購債甚至升息。若聯儲局收緊貨幣政策，高增長股的估值將首當其衝。上周五公布疲軟的非農數據，更證明市場對聯儲局的依賴程度，事緣這項壞消息，被市場認定為是好消息，還激勵納斯達克指數走高，因為如此一來聯儲局將持續維持鴿派。

美銀指出，聯儲局致力幫助就業市場恢復，雖然該局不宜展現出猶豫態度，但他們對通脹的武斷看法，也難保不會產生問題。

該行表示，1928年以來出現過四次劇烈的「脆弱性衝擊」，其中過去三年半，標普500指數便發生2次。今夏股市很有可能進入金髮女孩走鋼索的狀態，即必須在通脹走升、不確定能出現群體免疫的下行風險中度過，這兩者將成為股市脆弱性衝擊的催化劑，脆弱性風險將在估值、部位看似極限時發生，交易流動性將會持續降低。