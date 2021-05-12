罪在發展得太成功？各國攻府並不樂見比特幣成投資新風尚…

全球最大避險基金橋水(Bridgewater)的創辦人達利奧(Ray Dalio)對比特幣發表樂觀看法，形容比特幣是「令人興奮的未知數」，最大風險在於其發展得太成功，沒有哪國政府樂見此事發生。

達利奧過去反對比特幣，但今年1月下旬改觀，甚至考慮增加虛擬貨幣倉位，以規避法定貨幣的貶值風險。外媒報道，他近日再次就投資比特幣發表意見，指比特幣最大風險在於自己的成功，沒有任何一國政府想看到替代貨幣出現。此外，他對虛擬貨幣的數碼結算機制、也就是去中心化金融(DeFi)抱持「非常樂觀」的看法。

聖路易聯準銀行網站最近發布的報告指出，DeFi有一些安全問題，但如果妥善因應，將是撼動整個金融業的力量。

虛擬貨幣今年行情大好，市值居首的比特幣上漲90%，以太幣漲幅達到435%、突破4,300 美元，狗狗幣大漲更引人關注。對於虛擬貨幣的保值性，達利奧認為，這對所有人來說可能是重要的議題，他承認，虛擬貨幣市場「有泡沫」，但這裏有很多資金，且不會遇到聯儲局的緊縮政策。