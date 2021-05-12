中汽協：4月內地汽車產銷量按月下跌　SUV銷量創同月新高

據中國汽車工業協會統計數據顯示，今年4月汽車產銷分別完成223.4萬輛和225.2萬輛，按月下降9.3%和10.8%，按年增長6.3%和8.6%；與2019年同期相比，產銷同比增長8.7%和13.5%，增幅比首季擴大12.7和13.5個百分點。今年首四個月，汽車產銷分別完成858.6萬輛和874.8萬輛，按年分別增長53.4%和51.8%，增幅比首季回落28.3和23.8個百分點；與2019年同期相比，產銷同比分別增長2.1%和4.5%，增幅比首季擴大2.1和2.9個百分點。

數據又顯示，4月內地乘用車產銷分別完成171.4萬輛和170.4萬輛，按月分別下降9%和9.1%，按年分別增長7.9%和10.8%。分車型來看，與上年同期相比，轎車產量同比下降，銷量增長，其餘三類車型產銷均呈現增長。值得留意，4月SUV銷量創同月歷史新高。此外，月內新能源汽車銷量按年增長180.3%至20.6萬輛。

展望未來，該會認為經濟有條件有潛力保持持續穩定健康發展，伴隨政府主管部門對於消費拉動的持續激勵，汽車產業的穩定發展將仍然具備堅實的基礎，但全球疫情走勢和國際環境還存在較大不確定性，內地各行業間恢復仍不均衡，同時晶片供應問題對企業生產的影響可能重點在第二季顯現，原材料價格明顯上漲不斷加大企業成本壓力，企業效益恢復基礎仍需進一步鞏固，因此對於未來汽車行業發展繼續保持審慎樂觀。