王昕媛：巴菲特秉承一貫作風　予8大明確投資觀點

我們好好分析一下巴菲特的最新一期股東大會演講，發現巴菲特對於投資的觀點非常犀利，明確給出觀點，不像其他企業高管給出的觀點多數模棱兩可，不想得罪任何一方。總結了一下這次巴菲特的演講，有以下幾點值得細細回味，

第一，30年後市值最大企業名單可能面目全非，如果你喜歡挑選個股來投資，很難確保能挑到很多年後還存活的公司，所以最好的方式是投資指數基金。

第二，伯克希爾副董事長Abel：公司策略圍繞去碳化展開，去年已達到巴黎氣候協議減排要求，2050年前關閉所有旗下燒煤的火電廠。

第三，巴菲特明確表態看好蘋果公司。他不覺得蘋果公司估值瘋狂，需和利率作比較，去年賣出一些蘋果公司持股可能錯了；庫克是我們見過最棒的公司管理人，產品廣受歡迎且利潤率高，在回購自家股票後，巴郡股東持有的蘋果比例不降反增。

第四，巴菲特睇淡SPAC。他認為SPAC有投機屬性，如果利用別人的錢來賭博，自然表現好於巴郡；芒格稱，我不喜歡職業投資者騙人投資割韮菜。(我們一直認為，SPAC是泡沫的源泉。)

第五，巴菲特睇淡比特幣。巴菲特表示與芒格都不持有比特幣，芒格稱討厭比特幣的成功，僅為憑空創造的金融產品而已，不喜歡加密貨幣對現有系統的綁架，比特幣「與文明利益背道而馳」。

第六，巴菲特對於通脹前景擔憂。他認為，通脹已顯著上漲，工資卻沒跟上；例如房產建築業的鋼鐵和木材等原材料一直在漲價，供應鏈完全被扭曲，現在通脹比人們預期要高得多，未來會繼續漲。(對此，我們一直認為周期股是今年的大邏輯，大主線，回歸到港股交易層面，值得關注的賽道：煤炭、有色(鋼鐵、鋁)，以及工業中建材玻璃，這3條主線依然有交易價值。)

第七，他對於新事物依然持保守看法，比如Robinhood帶來的新的交易方式。巴菲特稱，Robinhood這種軟件沒有違法但談不上道德，賭徒押注的方式不是我尊重的方式，是在「向希望收稅」。

第八，對於1級市場的巴菲特認為堅持低買高估。他認為高估值下收購不划算。所以，「大道至簡」，在巴菲特身上詮釋的淋漓盡致。

財經評論作家 王昕媛(作者為註冊持牌人士，持牌號碼：AQA458，其及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益)