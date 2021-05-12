港匯升上7.7660　道期偏軟

美匯指數報90.23；港匯升見7.7660；離岸人民幣(CNH)報6.4431；美元兌日圓報108.78；歐元企1.2131，英鎊處1.4130。金價1,830美元上落。布油升上69.23美元，紐油報65.94美元。比特幣處5.7萬美元。道指期貨跌38點。

●市後關注點

-17:00 歐元區3月工業生產

-20:30 美國4月消費物價指數

-傳小米與美國訴訟達成和解，將被剔出「禁投」名單。

-調查：4月騰訊《王者榮耀》手機App平台吸金逾2.58億美元。

-MSCI香港指數新納入周大福及富途 剔除ASM太平洋與電盈。

●台股熊來了？台灣加權指數曾瀉逾1,400點...

●美銀警告：美股脆弱性風險達歷史新高，市場過度依賴聯儲局。

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●鱷王達利奧：拜登刺激計劃推升通脹風險，量寬沒退路...

●全球缺「芯」拖累業績遠遜預期，日產股價急挫12%。

●調查：去年下半年金融雲市場規模按年增39.5%。

●全球主權財富基金去年直接投資規模倍增至5,140億美元。

●世銀：非正規部門恐阻礙發展中經濟體疫後復甦。

●索羅斯戰友：Fed過度寬鬆令所有資產處於瘋狂狀態。

●高盛首席經濟學家派定心丸！美國通脹上升只是暫時現象...

●貝索斯再減持亞馬遜，5月累計套現522億元。

●轉攻電商！TikTok歐洲測試App內購物挑戰Facebook。

●傳京東方繼續為Apple iPhone 13供貨。

●中國經濟：

-中銀保監：首季內地商業銀行淨利潤升2.4%。

-聯合國上調今年中國經濟增長預測至8.2%。

-中汽協：4月內地汽車產銷量按月下跌，SUV銷量創同月新高。

-中國4月新增貸款1.47萬億人幣，低於預期。

●調查：逾8成大灣區內地投資者有意參與「跨境理財通」。

●香港美國商會調查：42%會員考慮或計劃離港。

●港府發行150億元iBond，保證回報不少於2厘，視乎反應，當局可酌情考慮將其提高至最多200億元。新批iBond的認購期由6月1日早上9時開始，直至6月11日下午2時結束。