【產經直播】新經濟股死貓彈？邊個板塊最啱避險？
2021年05月12日 16:30
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隔晚美股個別發展，港股周三(12日)則反覆做好，以全日高位收市，收報28,231點，升217點。恒指反彈可持續幾耐？
新經濟股翻生托市，美國取消將小米列入黑名單，小米(01810)應聲彈起，收市升逾6%，而阿里巴巴(09988)績前亦同樣升約6%。另外，SaaS股微盟(02013)今年首季訂閱解決方案收入增長1倍，股價彈逾8%；新經濟股這輪反彈屬死貓彈？抑或已見底？
至於近期強勢的航運股、資源股亦見回吐，是否轉倉時候？若轉倉應泊落邊個板塊？另外，乳業股澳優(01717)今年首季多賺近23%，股價一棍抽上，升1成過外，有胡應該食先？另外，比亞迪(01211)擬分拆旗下半導體業務在內地上市，大市投資氣氛差，要炒回A概念已經神話不在？
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