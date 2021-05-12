傳奇災難預言家警告：美股史詩級崩盤即將到來！

過去曾準確預測多次經濟危機，包括1980年末期日本資產泡沫、2000年科網泡沫與2008年次按風暴等，被喻為「傳奇災難預言家」的GMO資產管理公司創辦人兼首席投資策略師Jeremy Grantham再次談及當前全球資產泡沫，他認為這次與過去經歷的泡沫非常不同，先前泡沫是在經濟看似完美時出現，但這次卻在經濟遭重創時開始上揚！

Grantham在今年1月已警告，美股已處於「史詩級泡沫」，一旦破裂，慘烈程度恐等同1929年華爾街股災，或與2000年網絡泡沫破滅相媲美。他近日再度警告，終點可能「已在眼前」，人們恐將經歷所見過最慘烈的資產認知價值(Perceived Value)損失。

外媒引述其指出，在泡沫破裂前，市場上的瘋狂行為將大幅增加，「關於泡沫的問題是，如果有更多的資金、更多瘋狂的投資者，泡沫就能繼續下去」。他在去年第4季看到「股價極度高估、價格暴漲、瘋狂發債、歇斯底里的投機行為」，首季這些投機之風更加引人注目地加劇，包括特殊目的收購公司(SPAC)狂熱、Gamestop狂潮以及最近狗狗幣的瘋漲。

他表示，如今的市場狂熱，讓他想起2000年科技泡沫，而當前泡沫破裂的迹象已在SPAC市場出現，供過於求、監管審查等因素，已導致追蹤SPAC表現的IPOX SPAC指數從2月高點下滑了23%。

他指出，特斯拉股價暴跌，是市場狂熱平息的另一個迹象。目前情況就像2000年那樣可怕。他認為，如今大規模財政刺激計劃和有效的新冠肺炎疫苗接種相結合，可能會推動泡沫持續更長時間，但他不認為這會改變資產價格回歸更合理水平、投資者進入更悲觀階段的結局，這意味着你爬得愈高，將摔得愈痛。除了股票、債券、房地產都過於昂貴，大宗商品價格飆漲也閃現警訊，可以肯定的是，資產價格泡沫迹象正在全球範圍內迅速出現。