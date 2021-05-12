英國首季GDP收縮1.5%　表現勝市場預期

英國統計局今(12日)公布的最新數據顯示，由於全國性的封鎖措施持續對經濟活動造成壓力，英國首季國內生產總值(GDP)初值按季較收縮１.5%，但較市場預期的收縮1.7%為佳。

數據顯示，英國首季GDP按季減1.5%，較疫前的2019年底下跌8.7%；與去年同期相比則萎縮6.1%，略勝市場預期的萎縮6.2%。

此外，英國經濟在3月按月增長2.1%，高於預期的1.3%；與去年同期相比則增長1.4%，勝市場預期的增長1%。另外，3月英國佔主導地位的服務業產出按月增長1.9%，製造業和營建業的增長也好於預期。

為遏止疫情持續蔓延，英國在首季實行了嚴格的防疫封鎖措施。不過，隨着防疫封鎖措施緩解以及經濟重新開放，預計該國今年餘下時間將出現大幅反彈。

英國首相約翰遜(Boris Johnson)日前宣布，在4階段的鬆綁計劃中，於5月17日開始進入第三階段，英國民眾將被允許在室內聚會，最多6個；酒吧、餐廳、咖啡廳等也能開始在室內招待客人。

國際貨幣基金組織(IMF)預估，英國GDP將在今年增長5.3%。英國央行上周則指出，隨着新冠肺炎封鎖限制緩解，預計本財年經濟增長7.25%。英倫銀行首席經濟學家Andy Haldane認為，證據顯示，家庭和企業支出均顯著且持續增長，消費者和企業信心也開始反彈。