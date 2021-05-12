西班牙膺歐洲之星　料今明年經濟增長最快

外國媒體報道，歐盟預計西班牙2021年經濟上漲幅度為5.9%，比起此前預測的數據有所上升，2022年西班牙的經濟漲幅將達到6.8%，增幅將會是歐盟國家中最大的。

當局估計，當地經濟恢復速度自2021年第二季度起將明顯加快，到2022年或恢復至新冠肺炎疫情開始之前的水平。

西班牙經濟恢復迅速，與歐盟復甦基金的到位和新冠疫苗的接種不無關係，不過旅遊業和休閒業等行業的崩潰是西班牙在經濟復甦階段面臨的最大困難。西班牙的經濟在2020年下滑了10.8%。

另外，歐盟同時預計，整個歐元區今年經濟增長預期從3.8%上調至4.3%，歐盟委員會執行副主席Valdis Dombrovskis在聲明中稱：「雖然我們還沒有走出陰霾，但歐洲的經濟前景光明地多了，未來還有大量的艱苦工作，只要疫情不消退，就有許多風險縈繞。」

歐盟委員會同時表示，各國政府在疫情期間向企業和家庭提供的空前支持令去年歐元區公共債務水平達到GDP的100%，為史上首次。預計該比例將在102%觸頂，隨後到2022年略微降至101%。意大利今年的債務料達到GDP的160%。