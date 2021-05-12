華懋下周三辦招聘會涉中環街市項目　設即場面試共逾500職位

【特約報道】華懋集團早前與市區重建局簽訂合約，共同營運及管理中環街市，項目正進行籌備工作，並將於下周三(19日)舉辦招聘日，當日除了提供近200份項目相關的職位外，亦設有集團其他職位招聘，共提供逾500個職位，求職者亦有即場面試機會及發出聘用通知。

今次招聘日提供涉及中環街市項目的職位涵蓋物業管理、企業傳訊、餐飲、客戶服務、資訊科技及租賃管理等工作。同場亦設有該集團其他職位的招聘，涉及博物館級化石公園「如心園」項目，及房地產和酒店餐飲業務相關工作，亦有策展人、商業智能經理等新設職位，合共逾500個職位，以支援本港經濟邁向全面復甦。

該集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，舉行招聘日是希望為工作因疫情而受影響的人士或其他有志在職場上轉變的市民帶來新機會，同時為集團即將開幕的中環街市活化項目和其他業務發展廣納人才。

蔡指集團作為香港主要發展商之一，重視社會價值，致力改善持份者生活，並視此與商業收益同樣重要，堅持人、繁榮和環境三者並重。他又稱，歡迎不同年齡層、少數族裔以及傷健人士申請，貫徹他們建立多元、共融，構建更宜居城市的宗旨。