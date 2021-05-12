鐵礦石價格飆升　內地鋼企寧願退單賠錢？

大宗商品升浪未止，預示通脹威力不容小覷。鋼鐵原材料鐵礦石周三(12日)再創新高，於新加坡交易的相關期貨一度急飆5.7%，至每噸233.55美元的歷史高位。主要原因是全球買家在疫情稍為退卻後，急於回補建築原材料，尤其中國需求強勁。華僑銀行預期，鐵礦石可能在未來12至18個月內上試250美元。惟市場普遍認為，現價已存在泡沫，無論需求如何強勁，都不能支持這麼貴。

近期內地包括熱軋捲板、中厚板、鍍鋅管、鋼坯等鋼材價格漲幅，達到每噸數百元人民幣，有些貿易商為免賒數，只接受現金出貨，還多次出現暫停報價。雖然上游鋼企仍能保持較高盈利，但下游企業就沒那麼幸運。

蘭格鋼鐵網研究中心副主任葛昕指，目前原材料價格已明顯高出下游製造業接單時的價格，為避免更大虧損，部分下游企業只好違約及退單賠錢。因為終端消費品大幅加價殊不簡單，無法透過加價減低成本壓力，企業的盈利空間進一步壓縮。

值得留意的是，下游鋼材加工企業的壓力逐漸增大，已有廠商透露加工基本沒有利潤，索性停產。估計，下半年鋼材市場會回歸理性，惟短期上升勢頭難改。

券商中金預計，今年中國鋼鐵市場呈現「高成本、高鋼價、鋼廠利潤改善」的格局。直接原因是去年第四季開始的海外鋼廠復產，開啟鐵礦石飆升之旅，尤其鐵礦石供應彈性較低，料今年全球海運鐵礦石的短缺約3,000萬噸左右。