未受缺芯打擊　豐田上財年多賺逾10%

全球最大車廠日本豐田汽車截至3月底止財年，純利增10.3%至2.24萬億日圓(約1,606億港元)，收入跌8.9%至27.21萬億日圓，同時公布2,500億日圓股份回購計劃，並預期今個財年盈利可回復疫前水平，反映該公司克服缺芯問題，繼續生產汽車滿足迅速復甦的汽車需求。

豐田預期截至明年3月底止今個財年經營溢利可達2.5萬億日圓，超越2019年財年，即疫情爆發前的2.4萬億日圓。

當汽車業陷入艱難時期，許多車廠因缺乏晶片需要減產之際，豐田迄今為止的影響相對輕微，主要是該公司監察供應商和儲備晶片庫存的操作，令該公司較其他依賴「及時生產制」(Just-in-time)、維持較低庫存的對手車廠，更容易克服當前難題。對手日產周二表示，晶片短缺可能影響今個財年50萬輛汽車的生產，但預期下半年情況改善。

及早實施防疫措施以及抓緊時間在疫情較早受控的中國提高產量，亦令豐田自去年8月起，每個月的全球汽車產量均按年增加，當美國和中國的汽車需求隨着經濟重啟而急升，在爭取消消費者時處於較有利位置。豐田3月份全球汽車銷量急增44%至98.29萬輛，創單月紀錄新高。

豐田預期，今個財年汽車銷量將達1,060萬輛，並預期單是電動車銷量2030年前可達800萬輛。