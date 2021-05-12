中國人口若萎縮　發達國家將會更痛苦？

外媒專欄作家表示，中國數十年來最低的人口增速，對世界的影響可能更甚於其自身。中國經濟及收入將繼續成長，惟速度將放緩。而其他國家的人將要適應全球擴張長期保持低速及通縮壓力的預期減弱。

中國作為廉價勞動力的世界工廠、壓低了由洗碗機到洋娃娃的價格，該印象應該會成為歷史。中國十年一度的人口普查結果顯示，去年共有14.12億人口，過去十年的年均成長率為0.53%，是1953年以來最慢。勞動年齡人口佔比由十年前的逾70%下降至63.4%，而60歲及以上人口的比重大增。現在，超過一半的中國人口居住在城鎮。儘管中國人口總量有可能在幾年內實際下降，但並不意味着危機逼近。世界上部分富裕的經濟體都有人口萎縮——或接近萎縮的問題。例如日本、南韓，新加坡亦於去年錄得自2003年以來的首次人口減少。這些國家個個都長期在與高齡化和生育率下降作鬥爭，民眾並不響應當局對生育的呼籲。然而，這些國家個個都有一流的基礎設施、出色的學校、很高的生活水平以及科技供應鏈裏的一席之地。

人口萎縮是進步的副產品，中國不必因而擔心其商業可行性。畢竟，這是一種相對常見的經濟發展規律：生活水平提高、受教育時間拉長、結婚年齡推遲、生活成本上升，增加在已出生孩子身上的花費。中國已經採取措施、逆轉獨生子女政策，惟筆者懷疑不會有多大用處。

而中國人口變化對地球其他地方的影響可能更大。過去幾十年，尤其是2007至2009年金融危機以來，世界經濟產值由中國拉動。中國人口成長放緩或直接下降，可能意味着整體擴張速度放緩，而人均GDP繼續攀升。

長期低通脹也會成疑問，最初各國央行都對此表示歡迎，惟現在卻愈來愈擔心。中國由發展中國家崛起為世界工廠及主要出口國，在很大程度上反映了其向跨國公司及它們的供應商提供大量相對廉價勞動力的能力。中國是壓低美國及歐洲商品價格。

由於勞動力市場萎縮，中國的人口紅利現在可能已經結束。中國不再以廉價勞動力製造出便宜商品為基礎，將侵蝕低通脹，而聯儲局鴿派認為低通脹是危險的。同時，在疫情前，去東京的公園、夜生活區和商場逛一逛就會發現，萎縮的人口仍然可以有很大的活力。美國過去十年的人口增速也是史上第二低的，為7.4%，僅略高於大蕭條時期的7.3%，但生活仍在繼續。如果中國渴望領導世界經濟的地位，而人口結構是其必然的代價。