糧價續飆！棕櫚油期貨破頂　大豆及玉米升不停

全球萬物齊漲，關乎民生之本的糧食價格繼續向上突破！受全球食用油供應緊張拖累，於馬來西亞交易的棕櫚油期貨周三上漲4%，創下每噸4,524馬元(約8,536港元)的紀錄新高。經紀公司Pelindung Bestari主管Paramalingam Supramaniam解釋，由於缺乏勞動力進行收割，預計5月棕櫚油產量僅微升，榨油廠要在市場上回購油脂來履行合約。

鑑於棕櫚油是世界最重要的食用油之一，其價格上升帶動了其他油類原材料也漲價。於美國芝加哥期貨交易所買賣的大豆油期貨周三也跟隨上漲1.76%，報每磅65.94美仙，為2008年以來最高。在內地大連商品交易所交投的最活躍9月大豆油合約更大升3.25%，報每噸9,092元人民幣；9月棕櫚油合約則上漲3.41%，報每噸8,238元人民幣。

既然大豆油漲價，自然少不得大豆期貨也升1.6%，報每蒲式耳16.125美元，為2012年以來首次突破16美元大關。

亦能用來榨油的玉米價格也升至8年高位。外媒報道，巴西乾旱天氣正對全球貿易流產生影響，因該國往年此刻是全球最大的玉米出口市場，惟早前受播種延誤和乾旱天氣損害了產量，使中國買家轉而大舉買入美國玉米，導致價格飆升。美國農業部最新公布，當地出口商向中國買家出售了在9月1日起銷售年度交貨的68萬噸玉米。

值得留意的是，中國並非傳統玉米進口大國，惟養豬規模從非洲豬瘟衝擊中恢復的速度快過預期，而且專業養殖場取代家庭小規模養殖，導致穀物飼料需求上升。隨着經濟復甦推動了整體農產品需求，使庫存減少，令市場對食品引發通脹的擔憂增加。