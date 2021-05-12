內房打壓未完！深圳全市禁代理銷售「小產權房」

深圳樓市調控未見絲毫鬆懈，該市龍華區住建局早前公布，禁止代理銷售「小產權房」，以規範房地產市場交易秩序。不過，有內媒引述相關部門指，有關規定已延伸至全市範圍。

所謂「小產權房」，指的是在農村集體土地上建設的房屋，不獲國家房管部門頒發產權證，只由鄉村基層政府提供，故亦稱「鄉產權房」。

龍華區住建局在通知明確交代，嚴厲打擊非法銷售、買賣「小產權房」行為，各房地產中介機構、從業人員應依法依規開展經紀活動，不得代理銷售「小產權房」，亦不得為「小產權房」交易提供經紀服務。

此外，網上流傳一份由深圳市地方金融監督管理局發布，關於排查小額貸款公司涉及房地產貸款業務情況的通知，要求各小貸公司對放貸資金流入房地產的行為再次進行全面自查。有內地官媒隨後引述深圳金融監管局相關負責人表示，該文件屬實。