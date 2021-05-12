新經濟股應趁低買？專家拆解長遠投資前景

全球經濟復甦步伐加速，導致通脹升溫預期重臨，刺激美國長期債息抽升；加上各國對大型科技企業的監管趨嚴，去年在疫情下受追捧的新經濟股，今年以來表現相對落後，而大行吹奏「板塊輪動」的炒作，也令資金從新經濟股撤出，轉而流向周期股。不過，「壞消息買入，好消息出貨」才是股市致勝之道，今年新經濟股雖表現平平，卻不損其長遠前景，有專家反建議投資者趁低吸納。

市場對於所謂新經濟股，其實並未有明確統一定義。一般而言，只要其在商業模式、行業領域方面創新，且能顛覆固有市場，則可算是新經濟，如零售行業的電商公司、汽車行業的新能源車等。東驥基金管理公司董事總經理龐寶林，新經濟股的優勢在於其長遠的增長潛力，值得押注未來。

●「同股不同權」佔優

市場對新經濟及舊經濟有着明顯不同的估值，前者更受青睞。龐氏表示，新經濟企業其中一大優勢在於制度，因不少企業均採用「同股不同權」的架構，在營運方面除了給予創辦人更大的話語權外，亦能激勵管理層的動力。

在環境、社會及管治(ESG)方面，新經濟企業表現也較傳統企業佔優，這亦會令市場對它們前景更有信心。

此外，人才也是重要的一環，他直言︰「新經濟企業不能用舊人、舊方法去管理」，其中龍頭晶片企業英特爾(Intel)正是典型例子。英特爾股價在過去數年一直跑輸同行，惟今年2月財務出身的原任行政總裁Bob Swan退位後，由科研出身的Pat Gelsinger繼任，公司股價隨即上揚。

事實上，Gelsinger曾為英特爾的技術總監，但曾經「外闖」任職於其他科企後再回巢，可望為公司帶來新氣象。

●可吼AI新能源概念

綜合近期市場形勢，他認為投資者今年可重點關注人工智能(AI)相關，以及新能源類別的股份。其中，與AI技術發展有密切關係的晶片行業，近期正好遇上產能嚴重短缺，在汽車智能化、自動駕駛等技術推動需求下，相信接下來一段時間仍會是市場熱點。惟他也提醒，晶片需求長遠而言不可能無限增加，當增長達至臨界點時就要小心。

此外，全球各國均倡議「碳中和」概念，將繼續利好電動車等新能源相關板塊。

●美股下月吼位加注

由於目前市況仍波動，加上美股尚處於歷史高位，新經濟股或會跟隨大市進入另一輪調整。龐氏稱，由於拜登政府計劃加稅、通脹升溫等因素，6月美股有機會迎來新一輪跌勢，連帶新經濟股也會受到拖累，故投資者可先試買小注，待大市回調後再加大注碼。至於在倉位分配方面，他建議，投資者可部署較多在消費相關領域的新經濟股，並且可投放約兩至三成在新能源股以及生物科技股。