馬鞍山迎海項目錄16宗成交　超越上月全月水平

二手樓市交投活躍，其中馬鞍山迎海項目本月暫錄16宗成交，已超越上月全月15宗水平，其中迎海‧星灣御連錄買賣，近日分別有兩房及四房戶，以918萬及2,698萬元轉售。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●淺水灣麗景園12座中層18室，實用面積約1,513方呎，三房連雙套房間隔，享海景，日前以月租68,000元租出，實用呎租約44.9元。屋苑本月累錄約2宗租賃成交，現時有約4個租盤提供，入場月租由8.5萬元起。

●跑馬地比華利山C座中層1室，實用面積約1,426方呎，四房連套房間隔，以3,888萬元連車位易手，實用呎價約27,265元。原業主於2009年以1,736萬元買入單位，持貨12年帳面獲利2152萬元，單位升值約1.24倍。

●北角半山雲景台低層J室，實用面積約1,065方呎，三房間隔，獲區外換樓客以2,380萬元承接，實用呎價約22,347元。原業主早於1999年4月以629萬元入市，持貨22年帳面獲利約1,751萬元，升值近2.8倍。

●鰂魚涌康怡花園G座低層10室，實用面積約529方呎，兩房間隔，近日以908萬元成交，實用呎價約17,164元。據悉，原業主於1994年3月以約408萬元購入上址，現轉手帳面獲利約500萬元，升值約1.2倍。

●堅尼地城泓都2座中層D室，實用面積約482方呎，兩房間隔，以1,040萬元易手，呎價約21,577元。新買家屬於用家，而原業主於2008年2月以395萬元購入，持貨13年帳面獲利645萬元。

●西區寶翠園2座低層A室兩房戶，實用面積約664方呎，日前以約1,660萬元成交，呎價約25,000元。據了解，原業主持貨約12年，物業升值逾1.75倍。

●小西灣藍灣半島9座極高層E室，實用面積約497方呎，兩房連多用途房間隔，獲買家以928萬元買入，呎價約18,672元，略高於市價。新買家為區內客，為鄰近家人居住故即睇即買。

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九龍區

●荔枝灣盈暉臺2座高層A室，實用面積約438方呎，兩房間隔，以約818萬元放售，放盤當日即吸引同區客洽購，議價後以約775萬元成交，實用呎價約17,694元。

●奧運站凱帆軒5月暫錄約5宗買賣，平均實用呎價約19,802元。其中1座中高層F室，實用面積約482方呎，議價後以865萬元成交，呎價約17,946元。

●將軍澳緻藍天2座左翼極高層D室，實用面積約783方呎，套三房間隔，另設工人房，議價後以1,148萬元成交，呎價約14,662元。原業主於2015年4月以714萬元入市，持貨6年帳面獲利434萬元，單位升值逾60%。

●長沙灣泓景臺2座極高層E室，實用面積471方呎，兩房間隔，去年8月開價900萬元，放盤9個月，終以920萬元沽出，實用呎價約19,533元。據了解，原業主於2010年3月以352萬元買入單位，持貨11年帳面獲利568萬元。

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新界區

●青衣翠怡花園8座高層G室，實用面積約368方呎，兩房間隔，望海景，原以叫價630萬元放盤，減價12萬元，近日以618萬元沽出，呎價約16,793元。屋苑現時有約48個放盤，入場費由568萬元起。

●屯門啟豐園1座低層A室，實用面積約414方呎，區內上車客表示熟悉同區環境，決定以603.8萬購入自用，呎價約14,585元，原業主於2006年以約118萬元購入，轉手帳面升值逾4倍。

●屯門城‧點低層B室，實用面積222方呎，開放式間隔，叫價460萬元，減價5萬元，以455萬元成交，實用呎價約20,495元，買家為外區上車客。

●元朗昌威大廈高層C室，套三房間隔，實用面積約537方呎，叫價約620萬元放盤，區內客睇樓後即洽購單位，輕微議價後以618萬元承接，呎價約11,508元。

●荃灣環宇海灣3座高層B室，實用面積490方呎，兩房間隔，叫價890萬元，微減10萬元，以880萬元沽出，實用呎價約17,959元。原業主於2014年6月以約533萬元一手買入單位，現轉手帳面獲利347萬元，升值約65%。

●天水圍嘉湖山莊本月暫錄20宗成交，與上月同期19宗相若，屋苑麗湖居4座低層E室，實用面積446方呎，兩房間隔，議價後以505萬元成交，實用呎價約11,323元。原業主則於2017年8月以402萬元買入單位，現轉手帳面獲利103萬元。

●元朗昌威大廈高層C室，實用面積約537方呎，三房連套房間隔，原業主叫價約620萬元放盤，議價後獲區內客以618萬元承接，實用呎價約11,508元。

元朗朗怡居2房戶692.8萬元沽出

●元朗朗怡居3座高層D室，實用面積約552方呎，開放式間隔，輕微議價約1%後，以692.8萬元成交，實用呎價約12,551元。原業主於2012年4月以約286萬元購入上址，現轉手帳面獲利約406.8萬元，物業升值約1.4倍。

●粉嶺名都4座中層F室，實用面積399方呎，兩房間隔，議價後以518萬元獲承接，實用呎價約12,982元。原業主於2003年以88萬元購入上址，持貨18年帳面獲利約430萬元，單位升值約4.9倍。

●大埔翠怡花園B座高層7室，實用面積321方呎，一房間隔，原開價500萬元，放盤約1個月減價7萬元，獲用家以493萬元承接，實用呎價約15,358元。

●沙田好運中心愉林閣中層G室，實用面積約427方呎，兩房間隔，議價後以690萬元易手，實用呎價約16,159元。

●馬鞍山迎海項目本月暫錄16宗成交，已超越上月全月的15宗成交，最新成交為迎海‧星灣御22座中層G室，實用面積509方呎，兩房間隔，開價約950萬元，以918萬元易手，實用呎價約18,035元。

●馬鞍山迎海‧星灣御17座高層A室，實用面積1,391方呎，四房間隔，原叫價2,750萬元，累減52萬元，以2,698萬元成交，實用呎價19,396元。

●馬鞍山雅濤居2座高層F室，實用面積約482方呎，兩房間隔，近日以758萬元成交，實用呎價約15,726元。屋苑現有約18個放盤，入場價由750萬元起。