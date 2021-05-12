按證公司去年轉蝕3.62億元　資本充足率37%

香港按揭證券公司公布，2020年經審核除稅後虧損為3.62億元，按年由盈轉虧。惟若撇除按揭保險即時入帳的佣金支出，及香港年金公司的會計虧損等盈利下跌因素，去年經調整的除稅後溢利為3.76億元。

盈利下跌的三大原因包括按揭保險新取用貸款大增而引致即時入帳的佣金支出上升，然而有關保費收入需按保單相應的貸款風險按年攤分入帳；香港年金公司由於其法定儲備按承保保單及年金支出上升需作審慎撥備而導致會計虧損增加；以及自2018年起採用香港財務報告準則第9號「金融工具」後按公平值變化計入損益的投資因重估價值所帶來的不利影響。

截至去年年底，按揭證券公司資本充足率仍處於37.3%的穩健水平，遠高於財政司司長規定的8%最低要求。董事局建議不派發2020年股息。

雖然香港年金公司錄得會計虧損，其於去年12月31日的內含價值約為54億元，包括權益總額41億元和預期將來利潤的現值13億元。長遠而言反映年金業務可持續發展。

截至去年年底，按揭證券公司購入總值13億元的貸款資產，按年少約32%，以及中小企融資擔保計劃下「百分百擔保特惠貸款」總值376億元的貸款。截至去年底，貸款組合的未償還本金餘額為431億元，較上年同期的69億元升逾5倍；未贖回債券則為619億元，按年增約56%。

按揭保險計劃新取用貸款額為983億元，較去年同期的333億元上升約2倍。當中86%的新取用貸款（以貸款額計） 用於二手市場物業。年金方面，去年共批出2,606張保單，按年升19%；總保費金額約25億元，平均保費金額為97.4萬元，按年升約31%。