新盤特色戶交投暢旺　西南九龍連泳池大宅6500萬售出

股市略見回穩，帶動新盤特色戶交投氣氛保持暢旺。各區樓盤不約而同湧現大批高價承接，其中西南九龍臨海項目再錄連泳池大宅交易，成交價高逾6,500萬元，而同區樓盤低座大宅亦以逾半億元沽出。

●西南九龍維港滙I特色戶6533萬沽 呎價4.7萬元

市區臨海項目特色戶做價持續理想。由5大發展商合作的西南九龍維港滙I，剛以招標形式售出2座30樓A室特色戶，實用面積1,390方呎，平台面積514方呎，成交價6,533萬元，呎價4.7萬元。項目日前亦售出1座22樓B單位，實用面積948方呎，成交價3,150萬元，呎價33,228元。

●馬鞍山Silversands一房連天台戶呎售逾2.4萬元同類新高

馬鞍山一手交投暢旺。信和置業（00083）旗下同區Silversands，今日（5月12日）售出5B座9樓F單位，實用面積304方呎，連232方呎天台，單位間隔一房設計，廚房屬開放式，成交價731.8萬元，呎價24,072元創項目一房連天台戶成交呎價新高。項目開盤至今累售63伙， 套現逾5.9億元。

●黃竹坑站晉環複式戶標售 呎價挑戰新高

港島新盤銷情持續。路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫稱，香港仔黃竹坑站晉環累售433伙，套現近94億港元，平均呎價32,931元。本周六(15日)將進行第3輪銷售，推出8伙招標，下周一(17日)截標，當中包括1A座4個高層複式大宅，每戶實用面積1,292方呎，間隔四房設計，呎價有機會創項目新高。

她表示，項目部分大單位及特色戶，特別引入意大利知名品牌廚櫃系列，相關開支逾1.8億元。

●元朗山水盈連錄兩宗交易告吹個案

新盤市場連錄交易告吹。據一手銷售資訊網資料，路勁地產位於元朗錦田北的山水盈，剛連環錄得兩宗同類個案，其中8座11樓B單位，原本於5月3日以1,373.4萬元售出，而8座15樓A室則於5月4日以1,621.85萬元獲承接，兩伙同樣列明為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展。

●啟德OASIS KAI TAK地下連花園戶售近五千萬元

會德豐地產旗下啟德OASIS KAI TAK，剛售出低座C座地下至1樓A室複式連花園特色戶，間隔為四房一套加工作間，實用面積1,448方呎，連330方呎花園，單位附有裝修及家具，成交價4,966.6萬元，呎價34,300元。項目累售634伙，佔可售單位近99%，套現逾81.41億元，僅餘小量特色單位未售。

●屯門帝御‧嵐天連天台戶成交呎價逾1.83萬元

新界西北區上車盤具需求，特色戶更屢獲承接。恒基物業代理負責銷售的屯門帝御‧嵐天，剛售出6座18樓單位22，實用面積307方呎，天台面積156方呎，成交價564萬元，呎價18,371元。

●西南九龍匯璽低座大宅近5100萬元獲承接

新鴻基地產（00016）旗下西南九龍匯璽，剛售出低座日鑽匯16樓B單位，實用面積1,624方呎，成交價5,091.24萬元，呎價31,350元。

●利·晴灣23落實星期日開售117伙 暫錄逾二千票登記

再有市區新盤落實開售。有利集團（00406）等合作發展的旺角利·晴灣23，剛發出首輪銷售安排，將於星期日(5月16日)開售117個單位，該批單位折實平均呎價20,513元，折實售價介乎465.3萬至 1,262.4萬元，發展商暫錄約2,003張入票登記，超額認購逾16倍，本周五下午1時截止接受認購。