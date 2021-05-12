科技股災納指冧2%　道指再插300點

科技股領頭的股災持續上演，納指插262點或1.96%，報13,127點；標指報4,103點，跌49點或1.18%；道指報33,975點，跌293點或0.86%。

【21:30】最新數據顯示美國通脹升溫，美股周三(12日)早段延續跌勢，道指跌158點，至34,111點；標指跌31點，至4,121點；納指跌182點，至13,207點。

增長股受壓，蘋果公司(Apple Inc.)股價早段跌1.31%至124.25美元；亞馬遜跌0.99%至3,191.96美元；電動車生產商特斯拉(Tesla)跌1.18%至609.91美元。

金融股有支持，高盛股價早段升1.33%至364.7美元；美國銀行升1.76%至42.3美元；摩根大通升1.1%至160.29美元。

連鎖快餐店Wendy's上季同店銷售勝預期，並上調全年盈利預測和提高派息，股價早段漲4.25%至23.77美元。

「鱷王」達利奧警告，美國拜登政府的刺激經濟計劃，推高了通脹和美元貶值的風險，未來債市沒有購買新債的足夠需求，這將迫使聯儲局繼續寬鬆貨幣政策。

不過，高盛首席經濟師哈哲斯認為，美國通脹上升只是短暫性，而非持續性，並預期隨?疫情放緩及學校重開，勞動力短缺問題將改善。