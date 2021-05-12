台股疫慌冧1400點史上最狂　全球「芯」更荒

半導體無疑是台灣支柱產業，尤其是台積電乃全球兩家能夠量產7納米或以下尖端製程公司之產能佔優者，掌握電腦、數據中心和伺服器的CPU（中央處理器）和手機系統晶片之供給咽喉，該公司於是既「食正」之前的科技股浪潮，亦受惠當前晶片荒，其股票亦自然成為市面上最具標誌性的新台幣資產。

據美國半導體行業協會(SIA)早前調查顯示，若台灣有一整年的時間無法製造晶片，則全球電子產業的營收損失高達5,000億美元(約3.8萬億港元），甚至可能讓全球電子供應鏈停止運轉。

疫情升溫疑慮下，市場率先拿台積電的股票「開刀」，又加上其佔台灣加權指數權重逾兩成九，相當於之後24隻重磅股的總和，其股價周三上午愈跌愈急，一度暴瀉9.28%，觸及518元新台幣的今年新低，拖累台灣加權指數於大約同樣時間破紀錄狂瀉1,417點或8.55%，低見15,165點的3個月新低，比上月底才觸及的紀錄新高恐慌式急跌逾10%，技術上更陷入調整。向台灣出口不少半導體封裝設備的ASM太平洋（00522）也應聲下挫5.95%，以接近全日低位的102.7元收市。

綜合市場分析，台股本身已受累全球科技股近日見頹勢，兩周前孖展融資餘額創下10年新高，短短4個月內大增46%，遇上大市跳崖式狂瀉，斬倉壓力加劇了跌勢。然而，若台灣疫情真的惡化到影響晶片廠營運的地步，那影響絕非限於當地的半導體板塊和大市，而是加劇汽車、科技產品的供給樽頸問題，因為晶片是眾多產品的大腦。棘手的是，現時晶片設計和製造分家的主流模式令全球產能集中在台灣，其中台積電和聯華電子的晶圓付運量去年第四季分別高達730.35萬及229.3萬片8吋晶圓。

市場或許憧憬晶片荒加劇，中芯和華虹股價分別曾炒高5.21%及4.98%，收市仍分別漲3.47%及4.87%，同時中芯持股一成多的上海上市公司長電科技曾漲3.95%。要留意的是，即將公布季績的中芯和華虹，去年第四季晶圓付運量分別僅141.57萬及62.8萬片8吋晶圓，本身產能運用率也幾乎「爆錶」，對潛在晶片荒的解救作用可謂杯水車薪，更何況工藝不及台積電。

如臨大敵的台積電隨即公布防疫措施，包括管制與非特定人士因營運需求而衍生的面對面接觸，暫停來賓進入公司範圍、避免與供應商面對面開會、暫停讓員工親友使用公司運動館等設施、會議優先採用遠端連線、減少跨廠區人員流動等等。

不過，市場相信，中長遠而言台灣是中美經濟走向脫鈎的重要受惠者，且資金憧憬官方托市，台股及台積電周三收市時均已收復過半盤中失地，前者收報15,902點，收市跌幅縮窄至680點，後者亦收報560元新台幣，跌1.93%；新台幣匯價甚至一度倒升，收市也只是微跌，收報27.955兌每美元。

台灣的國發會主委龔明鑫稱，這次疫情升溫對消費的影響較大，對出口及投資的衝擊則似乎有限。股市方面，若疫情6月8日前受控，對經濟打擊將較小，「資金面還是沒問題。」

●美拉攏「星鏈」制華部署恐被打亂

中美在科技領域的交鋒一直未停，此前中國在5G技術發展上搶得先機，成為新一代電訊網絡技術的領先者。美國為了迎頭趕上，已拋開傳統思維與地面的束縛，正全速建立由低軌衞星組成的網絡連接技術，以接駁未來的6G技術。由太空探索科技公司（SpaceX）推出的衞星網絡「星鏈」（Starlink）計劃，傳正打算與台灣製造商長期合作。惟當地近日疫情轉趨嚴峻，短期焦點勢是防疫，恐打亂美國科技制華的部署。

台媒報道，由於台灣的晶片設計及代工技術領先，SpaceX於今年初曾低調派員到台，並拜訪多家企業乃至政府部門，試圖尋找長期合作夥伴。報道引述台灣的工業局副局長陳佩利稱，SpaceX已與相當多的台灣企業洽談合作協議，但由於太空產業規模相對仍小，對於個別公司的收入貢獻佔比低，故廠商也不敢太冒進。

報道續稱，作為全球製造業代工巨頭的鴻海集團亦曾與SpaceX接洽，並展現出高度興趣，更與美方團隊密切互動。值得注意的是，鴻海本身也銳意拓展電動車、電池業務等，若再插手太空科技，意味其供應鏈將進一步擴大，涵蓋多項新技術領域。

所謂「星鏈」計劃，是透過數量龐大的低軌衛星，於全球建立一個能相互連接的衛星通訊網絡，向地面任何地方傳送信號，被視為6G雛形。分析指出，該網絡將推動小型衞星接收器、網絡通訊設備、伺服器，以及各種中大型的天線設備需求，涉及巨額訂單，故台灣的電訊設備生產商對此也不敢怠慢。

不過，SpaceX在對外尋找合作的同時，也要面對國內競爭。由全球首富、電商巨擘亞馬遜創辦人貝索斯一手打造的太空科技公司藍色起源（Blue Origin），正不斷追趕SpaceX，貝索斯就此不斷沽售亞馬遜持股，套現籌資以支持藍色起源發展。據美國證交會文件，貝索斯本周再度沽貨，出售價值17億美元（約132億港元）的亞馬遜股份，若計及上周分兩次出售近50億美元的股份，本月已累計套現約67億美元（約522億港元）。出售事項完成後，他仍持有亞馬遜約10%股權。

●長江存儲傳謀「去美國化」實現自產

台灣爆疫恐危及全球經濟復甦，惟美國在科技戰上毫不鬆手，中國正加緊推進晶片產業「去美國化」，以實現技術及供應自主。外媒報道，中國最大記憶體晶片生產商長江存儲，其高層近期每月都會飛往北京，與中國政府舉行一系列會議，討論該淘汰或依賴哪些美國供應商，並且尋找替代供應。

報道指出，長江存儲為實現中國製造大計，在政府指導下，對供應鏈進行大規模審查，以尋找可用於取代的非美國供應商，力求降低對美國技術的依賴。值得注意的是，早於今年初，已有美國媒體引述專家報告，指控中方透過補助、間諜活動等手段扶助長江存儲。

長江存儲就此發聲明稱，有關供應鏈審查的報道引述不可靠消息，對公司供應鏈管理政策進行肆意杜撰。聲明亦表示，公司致力於融入全球半導體產業鏈，不以任何非法律和非市場化競爭的因素排除特定區域的合作夥伴。

據官網資料，長江存儲成立於2016年7月，總部位於武漢，是一家專注於3D NAND記憶體，並且集設計製造於一身的半導體企業。公司於2017年10月，成功設計及製造了中國首款3D NAND記憶體。該些記憶體廣泛應用於智能產品，是大數據時代不可或缺。

就在中國攻堅3D NAND技術搶佔市場之際，全球第二大NAND記憶體廠商、日本的鎧俠（Kioxia）據報將斥資2萬億日圓（約1,428億港元）興建3D NAND的新廠房。報道指出，新廠房將坐落岩手縣北上市，預計將在明年動工興建，並於2023年春季左右完工後數月內投入生產。公司亦擬把四日市工廠的生產設備轉移至新廠房，並為四日市工廠補充設備。

另外，由於市場需求未完全回復，鎧俠的上市計劃傳將延遲，最快要等到2021年夏季以後。