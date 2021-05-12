【產經評論】台疫打亂美部署　與華科技戰生變

去年全球爆發新冠肺炎疫情，台灣防疫成效曾被視為世界之冠。今年新冠疫苗已面世，詎料因防疫出色而怠慢打針的台灣此時傳來本土爆發，天曉得形勢霎時逆轉，股市當然大冧，全球亦為之震盪。要知道，在眼前晶片荒下，台灣是最主要的供應地，美韓紆尊降貴，也要懇求台灣確保產量，那怕只有一家工廠因疫情而要停工，全球產業鏈皆要陪葬，意味美國非單經濟復甦步伐添變數，在與華科技戰上的部署也被打亂！

過去數年，美國前總統特朗普向中國發動貿易戰，高舉反全球化旗幟，在任最後兩個月更接連對華為、中芯、大疆等中企狠下禁令，波及的不只是先進晶片，就連不敏感的商用半導體也遭殃。結果是全球產業鏈劇變，各地須調整生產布局應對，尤其擾亂關鍵零部件供應，對製造業的惡果逐步浮現。

事實上，美國圍堵中國，非單損及中企，更多是影響美企在全球市場的份額和利潤，而美國得更依賴台灣供應。長遠而言，要解決晶片荒，美國得靠邀請台企赴美設廠生產，問題是不能一蹴而就，始終遠水難救近火。禍不單行的是，今年以來日本主要晶片廠發生火災，美國德州又遭受暴風雪侵襲，全球晶片生產大受打擊，再疊加台灣旱災，加劇了「芯」荒。不少大型汽車企業都因晶片短缺而要局部停產，美國本身亦要自食其果。一時之間，台灣的晶片供應成為打救美國車企的「甘露」，亦是支持美國施行圍堵中國科技戰略的重要後盾，對全球經濟的重要性提升至前所未有的水平，皆無人能估計。

美國半導體協會的研究更顯示，若台灣無法生產晶片一年，全球電子業收入恐減少3.8萬億元之巨，足見當前台灣疫情惡化而缺乏疫苗，絕非亞洲區一樁小事，而是關係到中美爭霸，以及全球經濟復甦的頭等大事。

市場一直關注，美國高度依賴台灣晶片供應已是路人皆見的事實，一旦中國有所行動，令兩岸局勢升級，美國在台的戰略利益勢遭受重創。可如今不用等中國出招，台灣就要面對旱災與疫情，若經濟停擺，晶片斷供，美國自必成為「當然輸家」，拜登政府推出1.9萬億美元的救市方案成效只怕亦要大打折扣！

全球政經局勢風雲色變，天災人禍頻生，十足十人算不如天算，使全球經濟復甦步伐更加不明朗。適逢本月下旬再現被古人視為大凶兆的「超級月圓兼月全食」，難道是禍躲不過，成為「全球攬炒」的大異象？