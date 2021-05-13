學識理財10招　女士退休無憂

對於理財，很多人都不知道該如何起步，尤其女性在儲蓄和投資方面往往被認為不及男性，更有調查發現，女性對自己的投資決定沒有自信。惟在香港，女性比男性平均長壽近6年，愈長壽，意味愈要用錢，女性更應好好籌劃退休儲備，應付生活需要，積極學習理財，可填補儲蓄缺口。以下是女性必學的10大理財攻略：

根據富達國際發表的全球女性投資理財報告，香港女性平均希望62歲退休，比男性早兩年；在預算退休金維持往後約20年生活的前提下，每月平均需要約28,500港元。按此標準，女性平均面對67%退休儲蓄缺口。

調查亦發現，四成香港女性受訪者憂慮退休儲備不足，令未來生活資金出現缺口。逾三成香港女性在準備退休儲備時表示，扣除支出後缺乏可動用資金；有52%質疑自己的儲蓄或投資決定，49%擔心自己的理財能力。與此同時，持有股票的女性比例較男性少10%，投資取態亦偏向保守。

1. 設立應急儲備

要管理好財富，首先要設立一筆應急錢，並存放在銀行戶口。縱然不會有很好的利息回報，但現時也不是大量買股票的好時機，最好的儲蓄方法就是定期存放固定金額，千萬不要待每月繳交完帳單和消費購物後，有多少剩下才儲多少。凡事按部就班，一開始可能先固定存放小量金額，習慣了再慢慢添加儲蓄，聚沙成塔。另外，保險亦是十分重要的投資，若不幸患病或意外離世，都可以保障自己和家人。

2. 計算晚年使費

香港女性比男性更長命，平均壽命達88歲，如果以65歲作為退休年齡，要部署長達23年的退休開支。要計算退休後的總生活開支，可參考投資者及理財教育委員會的退休計劃計數機，假設一名月薪30,000元（預期年薪加幅4.4%）的40歲女士希望65歲退休，並按港人平均壽命預計88歲百年歸老，退休後每月開支大概20,000元，假設年通脹率及回報率分別為3.2%及5%，退休總開支約為1,004萬元，每月便需儲13,859元。

正正由於女性壽命比較長，而且比男性要承受更多醫療風險，加上醫療開支不斷增加，需要有足夠的保險保障，特別是涵蓋嚴重疾病的醫療保險，以免積蓄被龐大的醫藥費耗盡。而本身屬於中、高收入的女性，可以善用可扣稅的自願醫保計劃，既可享受醫療保障又能扣稅。

3. 儲至少10%薪金

若開始理財時感到無從入手，可先將收入至少10%用於儲蓄，及後逐漸增加比例，若經濟能力許可，不妨把比重調高到15至20%，並在投資前先預留一筆6個月收入的應急基金。

不過切記，這裏指的是個人儲蓄帳戶，而不是與伴侶聯名帳戶內的存款。然後才將淨資產的50%投資在可產生收益的項目，如股票、債券和物業，並因應風險承受能力調配組合。

4. 投資考慮3點

想為財富增值，不能單靠儲蓄。女性深諳儲錢之道，但同時也是消費高手。因此，若只把錢存入儲蓄帳戶或定期帳戶賺取微薄的利息，並非明智之舉。最理智的做法就是投資。不過，由於可供投資的金融產品名目繁多，使許多人感到無所適從。

在作出任何投資決定前，應仔細考慮以下3點：第一，風險承受能力，即是若股市下跌，能承受多大的虧損。但需注意的是，高風險投資產品的回報一般較高；第二和三，投資年期及投資目標，例如投資5年為了買樓，或投資10年或以上作為退休收息之用等。

5. 吸收財經知識

女性不但比男性更習慣將資金投放於儲蓄，而且在風險較高但回報也相對較高的投資方面，女性參與人數亦比男性少。

有專家建議女性可從不同途徑建立投資和儲蓄的基本認識，不應該單單學習買股票，還要多閱讀財經新聞、評論、書籍、參加免費的財務規劃網上講座、向從事相關工作的朋友請教，並針對整體的財務作規劃。謹記理財不是男性的專利，女股神伍德（Cathie Wood）就是一個典範！

6. 增加被動收入

不管是事業女性還是家庭主婦，都應該盡可能增加被動收入，讓財富累積。除了選擇創立副業外，投資方面可以選擇優質的收息股，入門投資者可先考慮較為貼身的港股，中電控股（00002）、港燈（02638）以及電訊盈科（00008）為高息之選。

若不怕高風險，亦可考慮買入美股，其中寶潔（美股：PG）及強生（Johnson & Johnson）（美股：JNJ）可作長線投資，透過不斷累積穩定派息股票，可逐步開拓被動收入來源，一邊收息，一邊享受股票升幅。當然亦要做足功課，謹慎揀選，以及持續監察與管理。

7. 實踐經濟獨立

女性一般都身兼多職，不少女性朋友能同時兼顧家庭、事業及個人生活，可是一提到理財，她們卻往往顯得較被動，交由伴侶去處理，不願處理自己的財務或不知從何入手。被動的理財方法往往難以達成經濟獨立，所以可借助網上的理財計數機以計算每月開支，從中了解自己每月把錢花在甚麼地方，然後算出可在哪些方面減少無謂的開支，以及在扣除各種開支後每月可存多少錢。

8. 減少衝動消費

男性往往在購物時都有既定目標，但女性天生喜歡購物，有些女士甚至連午飯時間也爭取出去逛逛。即使在疫情下大家減少外出，但不少女士在家上網也會購物，當看到新產品推出、轉季大減價等廣告都很容易刺激她們衝動消費。

要減少衝動消費，便要學習延遲享樂的觀念，其實我們在日常生活中也常常實踐延遲享樂的理念，例如女士為了減肥瘦身，不惜戒掉美味的零食，既然如此，女士何不採用相同的方法達到長期的理財目標？與其買多個名牌手袋，不如把錢存入退休或置業儲備。需知道物欲的滿足是短暫的，安穩的財務狀況及生活卻是一生一世。

9. 現金取代信用卡

其中一個造成女士們瘋狂購物的原因是信用卡非常方便。不過，一些人使用信用卡購物後，每月僅還最低還款額，令債務面臨極高利息，一直滾存下去，最後難以償還。相比起信用卡，使用現金付款往往能讓我們少買一點東西，因為我們心理上或多或少都會不捨得把現金交給別人。若發現難以抗拒信用卡，可索性把信用卡留在家中，只帶現金或提款卡出街。一來可以避免「先使未來錢」，二來因為你銀包裏的錢有限，消費時就會更加謹慎。

10. 切忌依賴別人

最後亦是最重要的一點，就是調節心態。身為女性並不代表事事要依賴他人，根據美國著名女實業家Mellody Hobson憑着多年來身經百戰的投資理財經驗與心得，整理出「女性理財的5堂課」，第一堂課便是勸喻女性朋友「不要再做白日夢了！」凡事靠自己最實在，對自己負責，不要浪費時間去等一個可能不會出現的人，因為現實生活不會有白馬王子來拯救你！她列舉出最喜歡的一本書《Deep Survival：Who Lives, Who Dies, and Why》，讀後心得是：「所有生還者都是自己拯救自己，永遠不會期待他人。」