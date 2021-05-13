東方日報B1：台股曾冧超過1400點史上最激　芯更荒

半導體無疑是台灣支柱產業，尤其台積電乃全球兩家能量產7納米或以下尖端製程公司之產能佔優者，掌握電腦、數據中心和伺服器的CPU(中央處理器)和手機系統晶片之供給咽喉，該公司於是既「食正」之前的科技股浪潮，亦受惠當前晶片荒，其股票亦自然成為市上最具標誌性的新台幣資產。

然而，若台灣疫情真的惡化到影響晶片廠營運的地步，那影響絕非限於當地的半導體板塊和大市，而是加劇汽車、科技產品的供給樽頸問題，因為晶片是眾多產品的大腦。棘手的是，現時晶片設計和製造分家的主流模式令全球產能集中在台灣，其中台積電和聯華電子的晶圓付運量去年第四季分別高達730.35萬及229.3萬片8吋晶圓。

市場或許憧憬晶片荒加劇，中芯和華虹股價分別曾炒高5.21%及4.98%，收市仍分別漲3.47%及4.87%，同時中芯持股一成多的上海上市公司長電科技曾漲3.95%。要留意的是，擬於今日公布季績的中芯和華虹，去年第四季晶圓付運量分別僅141.57萬及62.8萬片8吋晶圓，本身產能運用率也幾乎「爆錶」，對潛在晶片荒的解救作用可謂杯水車薪，更何況台積電的尖端晶片他們造不出來。

台積電周三隨即公布防疫措施，包括管制與非特定人士因營運需求而衍生的面對面接觸，暫停來賓進入公司範圍、避免與供應商面對面開會、會議優先採用遠端連線、減少跨廠區人員流動等等。市場相信，中長遠而言台灣是中美經濟走向脫鈎的重要受惠者，且資金憧憬官方托市，台股及台積電周三收市時均已收復過半盤中失地，前者收報15,902點，收市跌幅縮窄至680點，後者亦收報560元新台幣，跌1.93%；新台幣匯價甚至一度倒升，收市也只是微跌，收報27.955兌每美元。

台灣的國發會主委龔明鑫稱，這次疫情升溫對消費的影響較大，對出口及投資的衝擊則似乎有限。股市方面，若疫情6月8日前受控，對經濟打擊將較小，「資金面還是沒問題。」