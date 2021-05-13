東方日報B1：台股曾冧超過1400點史上最激 芯更荒
2021年05月13日 00:26
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掌握全球過半晶片代工產能的台灣近日疫情「非常嚴峻」，不但一掃市場對於台灣經濟和資產前景的樂觀預期，拖累當地股市創下史上最大盤中點數跌幅，還隨時令到全球晶片短缺問題更加棘手。中港兩地的上市的半導體相關股份紛紛「落鑊」，股價連跌多日的內地兩大主要晶片代工廠中芯國際(00981)和華虹半導體(01347)乘機一度炒高半成。
半導體無疑是台灣支柱產業，尤其台積電乃全球兩家能量產7納米或以下尖端製程公司之產能佔優者，掌握電腦、數據中心和伺服器的CPU(中央處理器)和手機系統晶片之供給咽喉，該公司於是既「食正」之前的科技股浪潮，亦受惠當前晶片荒，其股票亦自然成為市上最具標誌性的新台幣資產。
疫情升溫疑慮下，市場率先拿台積電股票「開刀」，加上其佔台灣加權指數權重逾兩成九，相當於之後24隻重磅股的總和，其股價周三(12日)上午愈跌愈急，曾瀉9.28%，觸及518元新台幣的今年新低，拖累指數於大約同樣時間破紀錄狂瀉1,417點或8.55%，低見15,165點的3個月新低，比上月底才觸及的紀錄新高恐慌式急跌逾10%，技術上更陷入調整。向台灣出口不少半導體封裝設備的ASM太平洋(00522)也應聲下挫5.95%，以接近全日低位的102.7元收市。綜合市場分析，台股本身已受累全球科技股近日見頹勢，兩周前孖展融資餘額創下10年新高，短短4個月內大增46%，遇上大市跳崖式狂瀉，斬倉壓力加劇了跌勢。
然而，若台灣疫情真的惡化到影響晶片廠營運的地步，那影響絕非限於當地的半導體板塊和大市，而是加劇汽車、科技產品的供給樽頸問題，因為晶片是眾多產品的大腦。棘手的是，現時晶片設計和製造分家的主流模式令全球產能集中在台灣，其中台積電和聯華電子的晶圓付運量去年第四季分別高達730.35萬及229.3萬片8吋晶圓。
市場或許憧憬晶片荒加劇，中芯和華虹股價分別曾炒高5.21%及4.98%，收市仍分別漲3.47%及4.87%，同時中芯持股一成多的上海上市公司長電科技曾漲3.95%。要留意的是，擬於今日公布季績的中芯和華虹，去年第四季晶圓付運量分別僅141.57萬及62.8萬片8吋晶圓，本身產能運用率也幾乎「爆錶」，對潛在晶片荒的解救作用可謂杯水車薪，更何況台積電的尖端晶片他們造不出來。
台積電周三隨即公布防疫措施，包括管制與非特定人士因營運需求而衍生的面對面接觸，暫停來賓進入公司範圍、避免與供應商面對面開會、會議優先採用遠端連線、減少跨廠區人員流動等等。市場相信，中長遠而言台灣是中美經濟走向脫鈎的重要受惠者，且資金憧憬官方托市，台股及台積電周三收市時均已收復過半盤中失地，前者收報15,902點，收市跌幅縮窄至680點，後者亦收報560元新台幣，跌1.93%；新台幣匯價甚至一度倒升，收市也只是微跌，收報27.955兌每美元。
台灣的國發會主委龔明鑫稱，這次疫情升溫對消費的影響較大，對出口及投資的衝擊則似乎有限。股市方面，若疫情6月8日前受控，對經濟打擊將較小，「資金面還是沒問題。」