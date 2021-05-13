美通脹升溫惹恐慌！道指收市重挫681點

最新數據顯示美國通脹升溫，美股周三(12日)延續跌勢，道指收報33,587點，跌681點或1.99%，創自1月以來最大單日跌幅；標指收報4,063點，跌89點或2.14%；納指收報13,031點，跌357點或2.67%，自4月29日的紀錄高位回落逾8%。

美國4月消費物價指數(CPI)按年急升4.2%，創2008年9月以來最大升幅，較前一個月的2.6%加速，亦高於預期的3.6%，部分是由於去年基數較低，按月升0.8%，亦遠高於預期的0.2%。扣除食物和能源的核心CPI按年升3%，按月升0.9%，後者是1982年以來最勁，亦分別高於市場預期的2.3%和0.3%。

美國4月CPI升至多年高點，聯儲局有關通脹率加快升高只是暫時情況的說法面臨考驗，交易員押注美聯儲將在2023年提高利率，這比官員們預測的時間要早。10年期美國國債孳息率急升7個基點，至1.69厘水平，為3月18日以來最大單日升幅。

「鱷王」達利奧警告，美國拜登政府的刺激經濟計劃，推高了通脹和美元貶值的風險，未來債市沒有購買新債的足夠需求，這將迫使聯儲局繼續寬鬆貨幣政策。

不過，高盛首席經濟師哈哲斯認為，美國通脹上升只是短暫性，而非持續性，並預期隨?疫情放緩及學校重開，勞動力短缺問題將改善。

大型科技股周三受壓，亞馬遜全日跌2.23%，收報3,151.94美元；蘋果公司、Netflix均跌逾2%；Facebook收跌1.3%。

其他增長股全線下挫，出行股Uber和Lyft分別收跌5.19%和3.95%；雲業務股Cloudfare跌2.24%、同業Fastly重挫逾一成。社交平台Snap跌3.25%；圖片分享平台Pinterest急跌4.34%。

港股ADR指數一同受壓，按比例計算，收報27,939點，跌291點或1.04%。騰訊ADR折合收報588.86港元，較港收市跌1.61%；阿里巴巴折合收報213.46港元，較港收市跌逾3%。

稍早前收市的即月恒生指數夜收報27,749點，跌267點，低水482點，成交20,252張。