施羅德：企業盈利改善　價值股續佔優

從產出缺口、就業率與製造業供需等指標來看，全球經濟仍處於新冠肺炎疫情衝擊後的復甦階段。儘管上一輪通脹主要來自大宗商品價格上揚帶來的基數效應，市場對刺激救助計劃、疫苗推出及經濟上行之勢或將推高二次通脹的憂慮升溫，促使聯儲局對流動性的寬鬆政策退潮。這為股票較高估值的可持續性帶來挑戰，特別是估值偏高的科技及其他增長行業。

近期，拜登政府緊接着數星期前通過的1.9萬億美元財政援助計劃，推出以基建項目為核心的2.3萬億美元財政刺激方案。大規模財政刺激的溢出效應將疊加經濟復甦之勢。

就股市而言，價值板塊值得關注。我們對債券仍然維持相對謹慎的看法，但近期仍需留意利率上行的風險。中國內地市場3月份的經濟數據回升，供應方面的採購經理指數(PMI)與需求方面的消費者信心指數同樣向上發展。儘管社融總量於2月份止跌回升，信用環境收縮依然是今年資本市場關注的主要矛盾。

從結構上來看，中長期居民與企業貸款對比去年同期均有所增加，意味着信貸需求在政策支持相對較弱的情況下依然旺盛。我們認為在未來一段時間，寬鬆信用政策淡出將導致社融增長速度放緩，而經濟內在驅動因素逐步恢復帶動融資結構改善的宏觀環境亦將持續。

股市方面，A股於3月上旬回調過後便隨即出現反彈，「抱團板塊」的下跌在某程度上釋放了核心資產的泡沫。受經濟復甦和政策收緊這兩股作用相反的力量影響，股市於今年內或難以再次出現全面牛市。在宏觀流動性收縮的大環境下，股市估值進一步向上的空間有限，而企業盈利改善的利好因素或會使周期、價值股繼續佔優。

債券方面，儘管全球央行對流動性的態度因通脹出現微妙變化，政策退潮預期仍為漸進式，但資金供應方面卻受財政投放減弱、地方債集中發行等因素影響而存在壓力。當前收益率缺乏大幅下行的催化劑，市場利率亦將繼續圍繞政策利率波動。

施羅德投資管理(上海)有限公司多元化資產基金經理 周勻