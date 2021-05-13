炒股炒金都落後了　想發達要學識炒「幣」？

過去，常聽到有人炒股、炒金發達。可今年以來，炒股炒金都冇啖好食，皆因股市、金市表現都係反覆偏軟，波幅不足以讓炒家餬口。反觀若然及早投入炒作虛擬貨幣，身家就好似坐上直升機，不斷水漲船高！

此話何解？市值最大的虛擬貨幣--比特幣(Bitcoin)，過去一年升了5.67倍；以太幣一年升幅達21倍；狗狗幣同期累升203倍。呢啲升幅，對比起今年以來的藍籌股表現，絕對係出色！

當然，呢個世界冇免費午餐，食得鹹魚抵得渴，高回報意味高風險，而這類時下呈超高回報的投資新產品，風險同樣也是「超高」，參與其中，要抱着「Double or Nothing」(意即輸清光一無所有)的心理準備，皆因如今這些虛擬貨幣並未有法定地位，美國當局更指比特幣是高度投機，將加強監管；更有地方限制虛擬貨幣交易，皆因會造成走資、洗黑錢、威脅傳統儲備貨幣的地位等問題。各大央行皆未持好感，會唔會出招打擊，仍是虛擬貨幣的主要風險。

當然，政策風險一直存在，但虛擬貨幣照樣炒作，更有愈來愈多資金及企業參與其中，一來在世紀疫情下各大央行不斷放水，貨幣貶值，尤其美元信用受損，不少資金為了尋求多元化投資分散風險，勇於一試；二來美國一直說要整治虛擬貨幣市場，但卻遲遲未見行動，有指美國是有心助長虛擬貨幣，目的係打擊中國。到底孰真孰假，反正資金真金白銀投入其中，就是最好的說明。

係咪應該唔好再炒股炒金，走去學炒虛擬貨幣？筆者都冇水晶球，只有着大家既要管好組合風險，但也不應完全抗拒認識新興投資產品，畢竟新經濟發展是大勢所趨，且監察虛擬貨幣資金流，也有助分析整體金融市場氣氛和股市資金流向，得益與否，只在乎大家如何運用這些資訊。

東網產經專欄作者 帥哥