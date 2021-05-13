道指急挫681點　比特幣跌穿5萬美元

●美匯指數報90.71；港匯弱見7.7663；離岸人民幣(CNH)企6.4547；美元兌日圓處109.66；歐元見1.2077，英鎊報1.4062。金價跌至1,817美元。布油企69美元，紐油回落至65.81美元。比特幣跌穿5萬美元。道指期貨報升。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水逾300點。

●美國4月消費物價指數(CPI)按年急升4.2%，創2008年9月以來最大升幅，較前一個月的2.6%加速，亦高於預期的3.6%，部分是由於去年基數較低，按月升0.8%，亦遠高於預期的0.2%。扣除食物和能源的核心CPI按年升3%，按月升0.9%，後者是1982年以來最勁，亦分別高於市場預期的2.3%和0.3%。

●美國參議院商務委員會通過了一份法案，旨在加強聯邦政府對美國研發的支持，以更好地與中國競爭。

●港股ADR指數收報27,939點，跌291點或1.04%。

●即月恒生指數夜收報27,749點，跌267點，低水482點，成交20,252張。

●紐約6月期油收報每桶66.08美元，升80美仙或1.22%；布蘭特7月期油收報每桶69.32美元，升77美仙或1.12%，均創自3月11日以來的高位。

●紐約6月期金收報每安士1,822.8美元，跌0.7%。

●英倫銀行決策層官員Jonathan Haskel指出，相信通脹升溫僅是暫時性影響，其言論跟英倫銀行官員們上周發表的預測一致，即相信從新冠肺炎疫情中復甦不會刺激通脹持續升溫。

●英國首季GDP收縮1.5%，表現勝市場預期。

●經濟復甦不足，菲律賓央行維持利率不變。

●中國4月新增貸款1.47萬億人幣遜預期，社融規模大減。

●已通過上市聆訊的京東物流，消息透露，計劃下周一至周五(17至21日)招股，本月28日掛牌。早前有傳京東物流估值目標為400億美元(約3,100億港元)，集資30億至40億美元(約234億至312億港元)。

●港府發行最多200億元iBond，受歡迎度料勝去年。

●按證公司去年轉蝕3.62億元，資本充足率37%。