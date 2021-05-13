陳蓓敏：中國醫美市場大 有咩股受惠？
2021年05月13日 08:09
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美國最大燃油運輸管道運營商，受黑客網絡攻擊，需緊急關閉這供應網絡。需留意問題解決時間重點，對當地成品油供應有不同程度性影響。昨日矚目的是台股表現，市場以疫情升溫和MSCI指數再度調低台股比重，台北加權平均指數曾錄得跌逾1,400點，相等約8.6%。台灣政府基金入市，跌幅收窄，收報15,902，跌680點。樂觀估計過去兩日的震盪，短線壓力應可放緩。
中國公布第七次中國人口普查數據公布，去年新生兒子錄得1,200萬人，創歷史低位，較2019年低約兩成。65歲以上老年人口增至13.5%，市場估計至2040年，老年人口將增至約25%。市場憧憬中央對老和幼人口都會有相應政策部署。
國內「顏值經濟」盛行下，眾醫美股乘勢而上。去年中國醫美市場規模達2,500億元人民幣。市場估計，未來平均增速約30%左右，預計五年後 中國醫美市場規模可突破萬億元。MSCI新貴醫思健康(02138)為醫美市場受惠者。
集團曾公布截止3月31日止，業務評估，全年整體銷售約有一成增，不少於22億元。中國業務全年有六成升幅。早前集團配售股份予新世界(00017)行政總裁鄭志剛及機構性投資者，配售價7.8元，集資額約2.3億元。主要用作大灣區發展布局，目標在2025前，通過增長和併購，在大灣區開設30至50間新診所和服務中心服務，計有醫美，脊醫，牙科，婦產及兒科等範圍。建議候低吸納，向上阻力位為13.8元，止蝕為9.7元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)