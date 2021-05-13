陳蓓敏：中國醫美市場大　有咩股受惠？

美國最大燃油運輸管道運營商，受黑客網絡攻擊，需緊急關閉這供應網絡。需留意問題解決時間重點，對當地成品油供應有不同程度性影響。昨日矚目的是台股表現，市場以疫情升溫和MSCI指數再度調低台股比重，台北加權平均指數曾錄得跌逾1,400點，相等約8.6%。台灣政府基金入市，跌幅收窄，收報15,902，跌680點。樂觀估計過去兩日的震盪，短線壓力應可放緩。

中國公布第七次中國人口普查數據公布，去年新生兒子錄得1,200萬人，創歷史低位，較2019年低約兩成。65歲以上老年人口增至13.5%，市場估計至2040年，老年人口將增至約25%。市場憧憬中央對老和幼人口都會有相應政策部署。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)