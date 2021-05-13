黃子燊：股海賺錢難過樓市有因可循

近月港股表現整體乏善足陳，操作難度有所提升，相信在場內的戰友都會感受得到。而同一時間，本港樓市又有重燃迹象，似乎正重拾上升動力，離歷史高位只差一步之遙。筆者近日跟朋友討論，發現普遍朋友在港股賺錢，遠較在港樓為難，大家傾談後理出了一些平常比較少提及的原因，亦在此拋磚引玉分享一下。

第一個原因和投資品對經濟的重要屬性有關。香港是屬於土地財政，政府收入不論是賣地還是印花稅，均是與土地相關的項目。香港表面上是奉行低稅制，但實際上公共財政上是透過土地徵收間接稅，故此地價對香港政府收入極為重要。另一方面，樓市對經濟亦十分重要，一旦樓市下行，經濟便會被嚴重拖累，香港1997至2003年的經濟衰退，和房地產泡沫爆破有直接關係。正是由於房地產對經濟的重要性，作為土地供應最大掌控者的政府，任何和土地有關的政策，均須要謹慎行事，以免牽一髮而動全身。在可能情況下，亦要避免作出任何令樓價大跌的行為，以免影響經濟。一旦樓價大跌，政府甚至會減少土地供應來救市。在這情況下，香港樓市有着掌控土地供應的政府呵護，投資者贏面自然比較高。

而就港股來看，對本港經濟的影響一來遠少於樓市，二來股票市場的作用是為企業定價及融資，股價因為業績，或因供股集資而下跌，都是正常市場行為，政府和企業管理層既沒理由阻止，即使想阻止也阻止不了。股票投資者只能憑自己實力去賺錢，不論輸贏貴客自理，自然較難賺錢了。

第二個原因和投資品的買賣特徵有關。在香港，大部分的物業購買者主要是購入物業來滿足自住需求，投機需求相對佔少數。在這情況下，每個物業均是「有入冇出」，投資者買了後，不會輕易言賣，天然地造成「貨源歸邊」，物業價格自然易升難跌。而就股票，其買賣特徵和買入自住物業「有入冇出」正好相反，一般投資者如果不是經營者，買入股票只為賺取資本增值，預期價格有下跌趨勢，便會減持甚至全部變現。這和物業買賣的天然特性是「貨源歸邊」相反，股票天然特性是「有入有出」，升時一窩蜂買，跌時一窩蜂賣，加上貪婪和恐慌的心理，往往會令投資者買在高點，賣在低點。以上兩個原因加起來，在港股賺錢，自然相對難於樓市了。

晉裕環球資產管理投資組合經理 黃子燊