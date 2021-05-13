彭偉新：恒指有機會下試27500點

港股在整體外圍走勢仍然反覆下，全日波幅擴闊至326點水平，稍為較早前的波幅擴闊。不過，恒指在周二急跌超過500點後，恒指周三只能反彈217點，加上成交額仍然有1,600億元，反彈仍屬乏力。即使重磅科技股走勢平均反彈幅度達到3%，但流入相關股份的資金仍然偏低，未能抵銷早前資金流走所帶來的壓力，加上即使近日美匯走弱，似乎未有對港股帶來很大的利好作用，相信主要是受到內地市監局會繼續向科技龍頭進行調查，以及會有更多針對科技龍頭股的修例將會進行。因此，整體的科技股升勢並不平均，令到恒指的反彈難以持續。

其實，當恒指向下跌離移動平均線交匯區，並向下試28,000點後，整個後市走勢已進入較弱的區域，特別是當恒指的RSI在跌穿50水平，又未跌至30以下可以博出現「超賣」反彈的期間，港股的整體走勢可能會繼續轉弱，令到恒指再向下行的空間擴大，尤其是現時保歷加通道的高低位似乎開始在擴闊中，令到恒指可能會沿保歷加通道的底部繼續下行。如果各個技術層面一如預期轉差，恒指短期內絕對有機會向下試3月25日低位27,505點水平。

集團股價自去年5月由2.59元開始形成上升浪，並持續升上今年2月見17.26元後形成見頂走勢，當股價跌穿50天線支持後，更進一步大幅回落至近日7.71元水平，令到RSI亦跌進30以下的超賣區。不過，昨日股價以大陽燭收市，成功帶動RSI重返30以上水平，股價相信短期已見底，尤其是股價回調期間，剛好回吐了整個自去年5月開始形成的升浪總升幅的61.8%回調目標，股價短期的反彈動力不少，若果先以本來失守的回調38.2%目標位作為反彈水平，股價有機會見阻力位11.6元，建議在8.70元水平買，股價跌穿250天線8.2元則先行止蝕。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)