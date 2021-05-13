中美衝突持續升溫　華府擬更換貿易談判主帥

中美衝突持續升溫，外媒引述消息報道，北京當局正在考慮是否由國務院副總理胡春華接替國務院副總理劉鶴，擔任中美貿易談判主帥，以顯示北京重新調整對美國政府的態度。

中美兩國自去年初達成「第一階段貿易協議」後，北京的重心，已從關稅轉向敦促華府鬆綁對華的制裁措施，特別是遭美國重點打壓的中國通訊設備商華為。

根據數據顯示，2018和2019年間，從中國進口的所有商品，近2/3在美國加徵關稅的清單之列，約相當於每年3,700億美元的進口額。而美國對中國貨品加徵關稅後，導致中國貨品進口銳減，如今關稅只涵蓋中國對美國出口的一半，相當於美國每年2,500億美元的進口額，原因在於美國企業改從其他國家採購更多的商品，類型包括電訊設備、家具及服裝等。

特朗普政府在2018至19年加徵關稅，目的在於讓中國貨對美國進口商而言更加昂貴，以促進美國工廠的生產。惟數據顯示，這種所謂的「製造回歸」毫無影響，種種措施只讓美國公司轉而從亞洲其他國家尋求貨源，而非回歸美國。當中，越南受惠最多，在全球各經濟體對美國的出口中，越南如今排名第6，較2018年的第12位大躍升。