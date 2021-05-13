美國「暫時通脹」維持多久？第4季至年底或有分曉

美國4月消費者物價指數(CPI)飆上4.2%，聯儲局(Fed)副主席克拉里達(Richard Clarida)坦言，數字遠高於他的預期。不過，他仍相信物價上漲是暫時的，而疲弱的就業報告使就業復甦步伐較經濟活動復甦步伐「更加不確定」。

他重申，4月的就業增長疲弱，以及通脹強勁的兩大意外，並未影響Fed的刺激經濟的計劃。目前距離經濟有足夠復原程度、可讓Fed調整計劃仍有「一段時間」。他指出，經濟重啟將為物價帶來一些上漲壓力，而Fed將會毫不猶豫地採取行動降低通脹。

另外，亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克(Raphael Bostic)表示，美國經濟正處在從疫情走向重啟的「過渡階段」，通脹可能波動較大，勞工也可能仔細考慮自己的選項。他指出，現在勞工、貨物和服務的供需都不穩定，預期未來4至5個將見到物價和定價大幅波動。根據一名白宮官員透露，白宮幕僚們預期，暫時性的通脹壓力可能會持續到今年年底。

德意志銀行經濟學家Brett Ryan表示，整體而言，Fed可能至少要到秋天才能對新常態有所了解，Fed可能至少需要6個月時間，才能了解通脹壓力是否是暫時的，並且更有可能需要12個月才能對此做出明確結論。