許繹彬：提防科技股反彈短暫　吼江銅短炒

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，美國4月CPI(消費物價指數)按月升0.8%，大幅高於市場預期的0.2%，核心CPI按年升3%，加上美匯指數上升，拖累美股隔晚急挫約2%至2.7%，其中道指更已連跌3日。儘管美國財長耶倫為較早前有關利率調高之言論降溫，本以為可以利好美股走勢；但突然再傳出通脹升溫的消息，令加息的可能突然高唱入雲，推動美股再度出現大幅調整，一向強勢的道指，跌至33,500點的水平，納指則跌至13,000點。

港股方面，他指自踏入5月份似乎應驗了「五窮月」魔咒，恒指呈現反覆向下的走向，今早(13日)更暫低見27,832點，更甚的往往出現與外圍市場「跟跌唔跟升」的現象。而市場突然傳出通脹升溫的消息，令近期弱勢的科技股雪上加霜。加上美團CEO突然發表「偉論」，令市場關注是否會步馬雲的後塵，令股價反覆下滑。現今的恒指成分股組合，科技股的佔比也不輕，故因上述科技股的種種不利因素下，恒指作出急挫，相信亦是理所當然。