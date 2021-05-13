台灣疫情嚴峻影響？傳吉祥、春秋航空6月起暫停兩岸航班

在台灣本土爆發新一波疫情之際，經營兩岸航班已逾7年的上海兩家廉價航空--吉祥航空與春秋航空，傳出將自於6月暫停兩岸航線，停飛主因估計與兩岸關係變化，以及新冠疫情令乘客大減有關。

外媒報道，春秋航空自2013年10月27日開通上海--高雄航線後，吉祥航空緊接着也在同年11月1日開通同一航線，當時兩家航空公司每周就各有3個往返航班。由於當時兩岸關係熱絡，2015年內地遊客來台人數甚至高達418萬人次，而上海不僅是內地旅客來台的重要航點，也是最多自由行內地旅客的來源地。因此春秋航空與吉祥航空過去除上海至桃園與高雄等定期航線外，還曾飛航上海至台中、花蓮、台東、嘉義、澎湖等地的包機。

惟2016年以來，兩岸關係急轉直下，內地旅客到台人數逐年下跌，2016年為351萬人次，2017年降至273萬人次，2018年約269.5萬人次。2019年下半年，內地又相繼宣布暫停團客與自由行旅客來台。去年新冠疫情爆發，兩岸往來更近乎全面中斷，對航空業帶來嚴重衝擊。

根據吉祥航空去年年報，去年運載的台港澳乘客僅約4.767萬人次，按年大減87%，衰退幅度高於國際航線(-84.88%)與本土航線(-20.26%)。春秋航空的情況相似，其年報顯示，去年港台澳航線平均客座率56.65%，明顯低於國際航線的71.56%與本土航線的80.41%。

內地因本土疫情控制得宜，本土航線今年以來營運表現頗佳，各家航空公司因此無不積極經營國內航線。吉祥航空日前就宣布，今年五一期間累計執行近1,700班航班，承運旅客近30萬人次，甚至比2019年五一假期旅客運輸量還大增四成。