Fb旗下Diem棄申瑞士支付系統執照　總部遷往美國

外媒報道，美國Facebook(美股：FB)主導的數碼貨幣Diem(前稱「Libra」)的營運單位，昨(12日)宣布放棄在瑞士的支付系統執照申請，營運總部也會從瑞士遷至美國，將優先發行與美元掛鈎的穩定幣(Stablecoin)。

據講，由Fb等單位所設立的Diem，原先目標是發行全球通用的虛擬貨幣，如今改變方針，要優先發行與美元掛鈎的虛擬貨幣，搬遷營運總部正是為了配合未來發展。隨着業務轉型，隸屬Diem的Diem Networks US也和美國的銀行控股公司Silvergate Capital Corporation(美股：SI)合作，子公司Silvergate Bank將負責和美元掛鈎的Diem的發行與資產擔保管理。

報道引述Diem執行長Stuart Levey表示，Silvergate是保護消費者與強化金融系統信賴性的理想合作夥伴，並擬於今年內展開與美元掛鈎Diem的運用實驗。Fb在2019年6月提出發行數碼貨幣的構想，並且成立了Libra，原本目標是要發行全球通用的虛擬貨幣，盼透過全球共通系統的建構來降低跨國轉帳成本，惟接連引起各國監管當局及央行的擔憂。除了可能對於金融政策造成不良影響，還有洗錢及個人資金問題的疑慮。在強大批評聲浪下，Libra在去年4月改變方針，決定優先發行與單一貨幣掛鈎的穩定幣，並且將重點擺在美元上，名稱也在去年底改為「Diem」。