女股神認輸止血？太空探索ETF沽出維珍銀河股票…

美國女股神Cathie Wood旗下的方舟太空探索ETF，周二(11日)為投資止血，幾乎沽出所有的維珍銀河(Virgin Galactic)的倉位。自3月底，該ETF買入維珍銀河至今，維珍銀河的股價已幾近腰斬！

外媒報道，方舟太空探索ETF(美股：ARKX)認輸沽出太空旅遊公司--維珍銀河持股的消息在周三傳開，又讓維珍銀河股價崩跌11%，收報每股16.08美元。報道指出，方舟投資公司周二抛售ARKX基金裏的29.3962萬股維珍銀河股票，令這ETF持有的維珍銀河股票只餘7,622股，成為該ETF投資組合中分量最少的標的股。此前，ARKX已先於4月20日將維珍銀河倉位減半，當時維珍銀河股價跌至23美元以下。

此外，方舟投資的另一檔基金--方舟自動化技術與機器人ETF(美股：ARKQ)最近幾周亦陸續減持維珍銀河，投資倉位由4月底的超過200萬股到目前只剩7,879股。

ARKX在3月底推出時，持有維珍銀河67.2萬股，當時價值約2,000萬美元。之後因為維珍試飛與商業營運的進度延誤，加上包括創辦人布蘭森在內重要股東大賣持股等利淡消息，股價持續向下。後來亞馬遜創辦人貝索斯的太空探索公司--Blue Origin 5月初宣布計劃，在7月20日進行太空旅遊火箭首航，當時投行--瑞銀便警告，維珍銀河原先擁有的先驅優勢將要消失，果然股價就跌勢不止。