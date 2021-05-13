瑞銀料巴西可在10月恢復常態

投資銀行——瑞銀預測，巴西可能在10月左右為30歲以上的人口完成新冠肺炎疫苗接種，相當於巴西人口的56%，而這可能足以讓巴西更安全地恢復生產和生活秩序。

根據巴西傳媒報道，瑞銀分析師本周向客戶發布的報告基於住院、預計未來幾個月接種疫苗以及巴西人口金字塔的數據，預期巴西可能在10月恢復常態生活。據瑞銀預測，一旦30歲以上的人口接種新冠疫苗，巴西將大幅減少感染和重症病例，儘管免疫比例將小於專家評估達到群體免疫的理想值70%。

報告指出，雖然30歲以上的群體只佔巴西人口的56%，卻佔深切治療部住院和死亡人數的95%以上。此外，新冠肺炎對青少年和兒童的殺傷力較小，只要30歲以上的人口的「有效免疫」，將允許經濟活動正常化。

自今年1月17日以來，巴西已為3,719萬人接種第1劑疫苗，佔總人口17.57%；1,865萬人接種第2劑疫苗，佔總人口8.81%；其中近8成使用聖保羅州衞生廳旗下布坦坦研究所(Instituto Butantan)與中國北京科興藥廠(Sinovac)合作研發的疫苗Coronavac。

瑞銀估計，若要到10月份讓所有30歲以上的成年人都接種疫苗，接種速度必須顯著提高，尤其是增加使用牛津/阿斯利康(AstraZeneca)合作研發的AZ疫苗，以及美國輝瑞藥廠(Pfizer)/BioNTech的疫苗。

另一方面，為了實現未來幾個月的預測，巴西必須應對自中國進口活性藥物成分的困難；正因為進口原物料的交付延遲，影響Coronavac和AZ疫苗在巴西的生產。

顯然，要實踐瑞銀的預測，還有很長的路要走，但與其他國家相比，巴西人口結構優勢明顯，日本和歐美國家60歲以上的人口近30%，巴西只有15%。巴西有44%的人口年齡在30歲以下，雖然人數眾多，但這一群體的巴西人很少死於新冠肺炎。

瑞銀指出，單單老年人接種疫苗已經大幅降低此一群體的染疫風險。自1月巴西疫苗接種計劃開始以來，80歲以上老年人的住院佔比即從15%降至7.5%。

儘管疫苗接種工作有望取得進展，巴西和其他國家仍有在未來幾個月內出現第3波新冠肺炎疫情的風險。目前已有相當一部分巴西成年人接種疫苗，瑞銀相信隨着接種率的提升，未來新冠肺炎的破壞性將低於目前的現況。

目前巴西的疫情沒有好轉迹象，經濟繼續受到損害，聯合國最新報告預測，巴西和其他新興國家在2021年和未來幾年的成長將大大低於預期。自新冠肺炎大流行以來，巴西已有逾42萬人染疫死亡，1,536萬人確診。