通脹升溫？全球航運業一哥大派定心丸…

美國4月消費者物價指數(CPI)年增4.2%，遠超市場預期，導致周三(12日)美股大跌，道指重創681點或約2%，引發投資者對通脹及聯儲局提早加息的憂慮。不過，全球航運龍頭企業--馬士基的行政總裁Soren Skou大派定心丸，他指目前還沒看到通脹急劇升溫的迹象，全球性的通膨壓力並未出現。

面對物價指數上升，美國聯儲局尚未有加息動作，該局副主席Richard Clarida強調，最新物價指數雖令人感到驚訝，但通脹率上升是短期現象，還不到全面收緊金融政策的時間點。

美媒報道，在物價指數出爐前，Skou對於現階段通脹疑慮提出看法，指明白許多經濟學家對通脹感到擔憂，因為大量資金正在撤離，過去歷史也證明貨幣政策放寬將造成通脹加劇，但目前並沒有看到這種現象，全球性通脹壓力尚未出現，尤其工資方面的通脹增長尚未出現。

他認為，目前大宗商品的價格上升與通脹關聯較低，主要是需求迅速提升，且供給量不足所導致。另外，他預計今年美國將出現6%左右的經濟增長率，並有機會延續到2022年，而中國與亞洲通常會以較快的速度增長，因為他們是較快控制疫情的國家。