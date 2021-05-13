全球萬物齊漲！棕櫚油價大升　朱古力、肥皂、口唇膏快加價？

今年以來，大宗商品價格顯著上升，其中於馬來西亞交易的棕櫚油期貨周三(12日)上升4%，創下每噸4,524馬元(約8,536港元)的紀錄新高，勢必會抬升從餐館到糖果以至化妝品製造商的成本，並有推動消費方式轉變。

外媒指出，熱帶油存在於朱古力，糕點，肥皂，化妝品如口唇膏，以及生物燃料等多種產品中，並廣泛用於亞洲的餐館。隨着天氣擔憂和中國農作物價格飆升，這種熱帶油在全球大宗商品升浪中表現備受關注。

棕櫚油主要在印度尼西亞和馬來西亞生產，因此非常受歡迎。研究估計，在超市中發現的所有包裝產品中，大約有一半都含有棕櫚油。儘管存在替代品，例如豆油和葵花籽油，但這些產品的價格同步上升，當中豆油過去一年累升150%，烏克蘭的葵花籽油價格亦升了一倍以上。全球食品通脹的擔憂日益增加，相關通脹率已升至7年高位。

棕櫚油最大的進口國是印度，其次是中國。儘管該油品因擔心其種植會導致森林砍伐而在歐洲和美國面臨逆風，但食用油價格的上升可能會增加聯合利華(Unilever)等公司的成本，該公司每年購買約100萬噸棕櫚油，棕櫚仁油及其衍生物。在雪糕，化妝品和肥皂等產品中使用，使其成為世界上最大的購買者之一。

報道引述業界指，由於國外需求下降以及全球疫情影響，印度的消費尤其面臨風險。他說，中國是一個對價格非常敏感的市場，高價格正在損害需求。若食品原材料價格保持這種升勢，相信會促使飲食習慣可能會發生改變，從而可能完全改變人們對食物的偏好。