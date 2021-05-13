台積電加入美國半導體聯盟　打擊中國「強芯」計劃

消息指全球最大晶片代工企業——台積電（已加入「美國半導體聯盟(Semiconductors in American Coalition，SIAC)」。分析指新的聯盟料將令中國更難擺脫美國主導的全球半導體供應鏈，令其追求半導體自給自足的「強芯」計劃受挫。

有報道指出，由半導體價值鏈上的65個重量級企業，包含美國蘋果公司(美股：AAPL）、微軟和英特爾、荷蘭的艾司摩爾(ASML)、台灣的台積電與聯發科、南韓的三星電子和海力士(Hynix)等組成的美國半導體聯盟(SIAC)於本周二(11日)宣布成立，該聯盟旨在敦促美國政府提供補助，支持美國境內從事晶片製造業務。

分析指SIAC的成立表面上是為在美國遊說而創建的，但也展現了美國在全球化半導體供應鏈中的影響力，並認為新聯盟將可能使中國政府為減少該國對美國技術的依賴而進行的努力變得複雜化。

報道引述Hinrich基金會研究員，新加坡國立大學講師Alex Capri指出，台積電加大投資並參與在美國建立領先的5納米甚至3納米晶片製造廠，恐將加大對中國當局的壓力，因為台積電顯然不會在中國做同樣的事，而這將使中國尋求擴大其國內晶片產業的挑戰更加艱難。